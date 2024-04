Le DMA vire au cauchemar pour Apple : l’appli Photos maintenant pointée du doigt

Dans le cadre du Digital Markets Act, la Commssion européenne pourrait de nouveau s'en prendre à Apple, en forçant le groupe à rendre possible la désinstallation de son application Photos, notamment. Cette mesure forcerait la firme à réécrire une partie importante d'iOS.

Apple n’a peut-être pas fini de souffrir sur le marché européen. Après avoir été bousculée dans ses habitudes sur la question des marchés d’applications tiers, et sur celle du navigateur par défaut employé sur ses appareils mobiles, la firme pourrait bientôt être contrainte d’apporter d’importantes modifications à iOS concernant cette fois l’application Photos.

Installée par défaut sur les iPhone et iPad (mais aussi sur Mac et Apple Watch), l’application Photos est centrale dans l’expérience offerte par iOS et l’écosystème d’Apple au sens large. Tellement centrale qu’elle ne peut actuellement pas être désinstallée des appareils sur lesquels elle est présente. Une particularité qui chiffonne visiblement la Commission européenne.

Margrethe Vestager (vice-présidente exécutive de la Commission européenne) a ainsi laissé entendre que dans le cadre du Digital Market Act, Apple doit non seulement laisser aux utilisateurs le choix des applications à installer et à utiliser sur leur appareil… mais aussi la possibilité de désinstaller n’importe quelle application.

L’écosystème d’Apple pourrait être forcé à gagner encore plus en souplesse

« Le DMA [vise à] ouvrir les écosystèmes fermés pour permettre la concurrence à tous les niveaux. En vertu de l’article 6, paragraphe 3, du DMA, les « gatekeepers » ont l’obligation de permettre la désinstallation aisée des applications et la modification aisée des paramètres par défaut », a indiqué Margrethe Vestager. « Le modèle de conformité d’Apple ne semble pas répondre aux objectifs de cette obligation. (…) Apple n’a pas non plus rendu plusieurs applications désinstallables (l’une d’entre elles est l’application Photos) », a-t-elle ajouté.

Comme le souligne GSMArena, l’application Photos fait ici figure d’exemple, mais dans les faits, d’autres applications sont impossibles à désinstaller sur les versions actuelles d’iOS. Parmi elles l’App Store, mais aussi les applications Appareil Photo, Messages et Téléphone, ainsi que Safari et (pour des raisons assez évidentes) les Réglages.

L’application Apple Photos // Source : Apple

Le problème, c’est que l’application Photos, pour reprendre cet exemple, est profondément ancré dans iOS. Trop peut-être pour être purement et simplement désinstallé. Photos fait en effet office de galerie pour les photos, images et autres vidéos stockées sur un iPhone ou un iPad, mais elle sert aussi de sélecteur de fichiers pour partager l’une de ces photos ou vidéos. L’application joue par ailleurs un rôle essentiel dans la synchronisation de ces différents contenus entre plusieurs appareils et permet ainsi le partage d’albums entiers via iCloud.

Une fonctionnalité, parmi d’autres, qu’Apple risque d’avoir du mal à déléguer le cas échéant à une application tierce. Pourtant, il se peut que la firme y soit contrainte à l’avenir. Le DMA prévoit en effet qu’Apple donne aux développeurs un accès complet aux API et aux fonctionnalités d’iOS.