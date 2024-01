Apple voudrait faire payer ceux qui veulent concurrencer l’App Store sur les iPhone

Apple semble avoir trouvé une méthode pour limiter l'arrivée des magasins d'applications alternatifs sur les iPhone. En mars 2024, l'App Store ne sera plus la seule boutique autorisée sur ces appareils, avec l'entrée en vigueur du Digital Markets Act. Pour faire face à cela, Apple envisagerait de faire payer ses concurrents.

Apple aurait trouvé un moyen de faire fuir les développeurs voulant concurrencer son App Store : les faire payer. Il s’agirait d’un contournement du Digital Markets Act qui arrivera prochainement.

Apple ne veut pas de Google, d’Epic Games ou de Meta sur les iPhone

C’est le Wall Street Journal qui révèle qu’Apple « prévoit de percevoir des frais auprès des développeurs qui proposent des téléchargements en dehors de l’App Store ». Par ailleurs, Apple voudrait exiger un examen des applications proposées au téléchargement par les boutiques d’applications.

On apprend du journal américain que le téléchargement alternatif, ou sideloading, ne serait proposé qu’aux utilisateurs iOS de l’Union européenne. Apple ne souhaiterait pas étendre cette possibilité en dehors, ce qui semble logique : sa communication autour du DMA est très discrète depuis le début.

Le Wall Street Journal révèle également que Meta travaillerait sur sa propre boutique afin de distribuer des applications via des publicités sur Facebook. l’idée sur le long terme serait de concurrencer l’App Store au moins ans l’Union européenne. On sait aussi que Microsoft travaille sur une boutique d’applications sur smartphones, Android et iOS : la firme veut concurrencer l’App Store.

En quoi le DMA va embêter Apple

Le 7 mars 2024 entrera en vigueur le Digital Markets Act, une nouvelle législation européenne visant à faire arrêter les pratiques anti-concurrentielles sur les marchés numériques. Le texte prévoit d’obliger l’autorisation des magasins d’applications alternatifs sur les systèmes d’exploitation, dont iOS, qui ne permettent de télécharger des applications que depuis l’App Store.

Apple va donc devoir ouvrir iOS à la concurrence. Si elle ne le fait pas, elle risque de recevoir une amende à hauteur de 10% de son chiffre d’affaires. D’ailleurs, cela pourrait forcer Apple à laisser les applications de streaming musical proposer leur abonnement depuis leur application sans passer par l’App Store. Cela leur éviterait ainsi de devoir payer la fameuse commission de 27% prise par Apple.

L’autre changement de l’App Store : les achats in-app

Comme le précise Engadget, cette stratégie serait en fait en lien avec un autre changement : celui de sa politique de facturation des achats in-app sur l’App Store aux États-Unis. Avec la bataille judiciaire qui l’a opposé à Epic Games, Apple a modifié la semaine dernière ses règles. Elles permettent désormais aux développeurs de contourner le système de facturation de l’App Store.

Pour autant, ils doivent toujours payer une commission de 27% (12% pour les développeurs les plus petits). Ces nouvelles règles permettent aussi à Apple d’auditer les dossiers des développeurs afin de s’assurer de leur conformité. Ce changement a vivement été critiqué par nombre de développeurs d’applications.