Apple PowerBop : il y a 30 ans, Apple lançait un PC portable exclusif à la France

Avez-vous connu le PowerBop ? Ce PC portable a été conçu par Apple et France Télécom (Orange) dans les années 90.

Vous souvenez-vous du Bi-Bop ? Au début des années 90, avant l’ère de la téléphonie mobile par GSM, France Télécom (l’ancien nom d’Orange) a commercialisé un précurseur, le Bi-Bop. Une très sympathique Mixtape sur YouTube m’a rappelé cette technologie et, après quelques recherches, l’existence d’un PC Apple exclusif à la France.

Bi-Bop : l’ancêtre du téléphone portable

Cette technologie a été déployée dans quelques villes de France. Le téléphone portable de France Télécom pouvait se connecter sans-fil à des bornes, l’ancêtre de nos antennes mobiles, pour passer des appels téléphoniques.

L’arrivée du GSM a eu raison de cette technologie française, à l’image d’Internet et du Minitel. D’une part, le GSM était international, ce qui a permis de très vite réduire les coûts de déploiement de la technologie, mais surtout, il était possible de téléphoner en se déplaçant d’une antenne à l’autre (roaming). Avec le Bi-Bop, vous deviez rester à côté de votre borne, rapprochant la technologie du système de cabine téléphonique.

En 1996, France Télécom a mis fin à la commercialisation du Bi-Bop pour se consacrer au GSM, puis à l’internet mobile avec la 3G, la 4G et la 5G.

Le PowerBop d’Apple : une exclusivité française

On en vient au sujet de l’article : la création par Apple d’un PC exclusif à la France. Et pour cause, la marque à la pomme a conçu un PC portable compatible Bi-Bop. Son nom : l’Apple PowerBop. Il s’agit en fait d’un PowerBook 180 retravaillé pour intégrer un modem Bi-Bop.

Sorti en 1994, on parle d’un PC équipé d’un écran LCD de 9,5 pouces de diagonal avec une définition de 640 x 400 pixels et des niveaux de gris sur 4 bits. Sous le châssis de 3,1 kg, Apple utilise un processeur Motorola 68030 à 33 MHz et proposait un emplacement pour un stockage disque dur de 80 Mo.

Ce qui nous intéresse le plus c’est donc ce modem Bi-Bop exclusif au marché français. Il permet alors de « consulter le Minitel » ou encore « envoyer un fax » depuis une simple borne, dans la rue. Le modem CT2 utilisé atteint un débit de 9600 bauds, c’est-à-dire 9600 bits/s ou encore 1200 octets par seconde. Il s’agit sans doute de l’un des premiers PC commercialisés de l’Histoire avec une connexion sans-fil.

Comme le Bi-Bop en version téléphonie, ce PC portable ne sera fabriqué qu’à quelques centaines d’exemples et ne rencontrera absolument aucun succès commercial. Un petit morceau de l’Histoire de l’informatique.