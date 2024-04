Apple : le prochaine HomePod serait bien moins innovant qu’on le pensait

Apple travaillerait bien sur un nouvel HomePod disposant d'un form-factor inédit.. mais bien moins novateur que ce que de précedentes rumeurs laissaient entendre. En l'état, ce nouveau modèle adopterait un design proche de celui d'une « simple » barre de son.

En matière d’enceintes connectĂ©es, Apple s’est jusqu’Ă prĂ©sent montrĂ© relativement prudent et peu audacieux. Cette situation perdurerait avec l’introduction prochaine du HomePod 3, finalement bien moins innovant qu’on l’aurait aimĂ©… en tout cas si l’on s’en tient aux informations et aux croquis dĂ©nichĂ©s par Apple Insider.

On apprend en effet que la prochaine enceinte du gĂ©ant de Cupertino adopterait un form-factor relativement consensuel, proche de celui d’une « simple » barre de son. Pour rappel, plusieurs rumeurs laissaient pourtant entendre l’annĂ©e dernière que la firme miserait sur un design novateur pour sa prochaine gĂ©nĂ©ration d’HomePod. Il Ă©tait notamment question d’un produit pensĂ© spĂ©cifiquement pour les Ă©changes via FaceTime, articulĂ© autour d’un Ă©cran de 7 pouces. Une manière d’aller concurrencer les Google Nest Hub ou autres Amazon Echo Show.

Le HomePod 3 finalement simple barre de son ?

Les croquis qui nous parviennent dĂ©voilent nĂ©anmoins un accessoire bien plus classique. La piste d’un Ă©cran serait toujours d’actualitĂ©, mais ce dernier serait minimaliste, centrĂ© au milieu du dispositif, et dĂ©diĂ© Ă Siri. Les haut-parleurs seraient quant Ă eux rĂ©partis de part et d’autre de cet Ă©cran.

La description qui accompagne ces croquis sur la demande de brevet (dĂ©posĂ©e par Apple en 2022), Ă©voque pour le reste une « conception ornementale d’un système de haut-parleurs audio » et un appareil conçu pour se connecter Ă diffĂ©rentes sources. La vue arrière laisse d’ailleurs apercevoir plusieurs connectiques, similaires Ă celles que l’on trouve sur de nombreuses barres de son.

Source : Apple Insider Source : Apple Insider

Ce changement est important car, jusqu’Ă prĂ©sent, rien n’Ă©tait connectĂ© matĂ©riellement Ă un HomePod ou Ă un HomePod mini. Du moins Ă l’exception de leur cordon d’alimentation intĂ©grĂ©. En l’occurrence, Apple miserait donc sur un nouvel HomePod plus grand, potentiellement plus puissant, et capable de se raccorder de manière filaire Ă un tĂ©lĂ©viseur pour offrir une expĂ©rience audio qu’on imagine plus complète que celle offerte avec les modèles existants.

En termes de design, ce nouvel HomePod se rapprocherait enfin de certaines enceintes lancĂ©es par le passĂ© chez Beats, propriĂ©tĂ© d’Apple depuis environ 10 ans. On notera toutefois qu’une demande de brevet n’est en rien le signe que le produit dĂ©crit arrivera bien sur le marchĂ©. Il est tout Ă fait possible qu’Apple Ă©tudie diffĂ©rents designs pour son prochain modèle d’HomePod… et que celui qui nous intĂ©resse aujourd’hui soit au bout du compte abandonnĂ© ou laissĂ© de cĂ´tĂ©.