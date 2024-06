Réinitialiser un Mac n'est pas une opération complexe, mais elle peut varier assez sensiblement si vous disposez d'un appareil ancien. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment faire, en fonction du Mac, de l'iMac ou du MacBook que vous utilisez.

Il ne vous aura pas échappé que, sur le plan matériel, les Mac ont beaucoup évolué ces dernières années, d’abord avec l’apparition des puces de sécurité T2 (pour la prise en charge de TouchID et du stockage chiffré, mais aussi pour permettre le démarrage sécurisé), puis avec le lancement des processeurs Apple Silicon. Ces changements ont conduit Apple a mettre au point un assistant d’effacement particulièrement facile d’accès, mais réservé aux Mac les plus récents.

Ceux dépourvus d’une puce de sécurité T2, plus anciens, doivent procéder autrement. Mais pas de panique, on vous explique aujourd’hui quelle méthode doit être utilisée pour votre Mac, et comment le réinitialiser en toute sécurité en vue d’une vente, ou d’un don, par exemple.

Comment réinitialiser un Mac ?

Pour commencer, il faut savoir quelle est la configuration de votre Mac. Si vous ne le savez pas déjà, cliquez sur la pomme visible dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis sur « À propos de ce Mac ». Une petite fenêtre s’ouvre alors avec le détail de votre configuration. Si votre Mac est équipé d’un processeur Intel, il vous faudra alors déterminer la présence ou non d’une puce de sécurité T2 sur votre machine.

Pour ce faire, le plus simple est de vous référer à cette page officielle, qui liste tous les appareils concernés. Retenez toutefois que si votre Mac a été commercialisé entre 2018 et 2020, il est vraisemblablement doté d’une puce T2.

Comment réinitialiser un Mac doté d’une puce Apple Silicon ou d’un processeur Intel avec puce T2 ?

Si votre Mac est équipé d’un processeur Apple Silicon (M1, M2, M3 et ultérieurs), ou d’un processeur Intel avec puce de sécurité T2, bonne nouvelle, vous êtes concernés par la méthode de réinitialisation la plus simple.

Il suffit de se tourner vers l’assistant d’effacement accessible comme suit :

Cliquez sur la pomme en haut à gauche de l’écran, puis sur « Réglages système… »

Depuis les réglages, allez dans l’onglet « Général », puis sous « Transférer ou réinitialiser »

Cliquez sur le bouton « Effacer contenu et réglages… »

Saisissez votre mot de passe (celui que vous utilisez à l’ouverture de session)

Un récapitulatif des éléments qui seront effacés et réinitialisés s’affiche

Si vous êtes prêt à réinitialiser votre Mac, cliquez sur « Continuer »

Saisissez ensuite le mot de passe lié à votre identifiant Apple

Cliquez sur « Effacer tous les contenus et réglages »

Votre Mac va ensuite redémarrer, afficher une barre de progression, puis s’activer. Le cas échéant, il vous sera demandé de reconnecter les périphériques Bluetooth (clavier, souris) et de sélectionner un réseau Wi-Fi. Si vous vendez votre Mac, inutile de vous embêter à configurer de nouveau ces éléments, appuyez simplement sur le bouton d’alimentation du Mac jusqu’à ce qu’il s’éteigne.

Comment réinitialiser un Mac ne disposant pas d’une puce T2 ?

Si vous disposez d’un Mac plus ancien, qui n’embarque pas de puce T2, le processus permettant une réinitialisation au propre est plus laborieux.

Il faut se déconnecter au préalable d’iTunes (seulement si vous utilisez une version de macOS antérieure à macOS Catalina), mais aussi se déconnecter d’iCloud et d’iMessage (ouvrez l’application Messages, allez dans ses réglages via la barre de menus, puis, sous l’onglet « iMessages », cliquez sur « Se déconnecter »).

Effacez ensuite les données du Mac. Pour ce faire, éteignez votre appareil, puis démarrez-le en utilisant la fonctionnalité de récupération de macOS (au démarrage, maintenez immédiatement le raccourci Command + R) de manière à procéder à la suppression des données et à la réinstallation de macOS.

Le Mac redémarre ensuite sur un assistant de réglages. Si vous ne souhaitez pas reconfigurer votre appareil, il suffit dans ce cas d’utiliser le raccourci Command + Q pour l’éteindre au lieu de poursuivre sa configuration.

Dernier point, pensez enfin à réinitialiser la mémoire NVRAM. Cette étape permet l’effacement des réglages utilisateur de la mémoire, mais aussi de réinitialiser certaines fonctionnalités de sécurité.