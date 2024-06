Cet iPhone de 2025 serait bien plus fin que tout ce que l’on connaît

Après l'iPad Pro, Apple s'attaquerait à l'épaisseur de l'iPhone. L'iPhone 17 serait le premier à en faire les frais.

Si l’iPad Pro 2024 est aussi fin, ce ne serait qu’une entrée en matière. Dans sa lettre Power On, Mark Gurman avance qu’il faudrait aussi s’attendre à voir des cures d’amincissement sur les iPhone et les Apple Watch.

C’était une mode il y a quelques années, les constructeurs se tiraient la bourre pour avoir le smartphone le plus fin possible. La photo a rapidement pris le pas mettant à mal toutes ces belles volontés en multipliant les capteurs.

Les performances aussi sont en cause de l’embonpoint des téléphones. Plus de puissance égale plus de chaleur et la dissipation doit se faire via une chambre à vapeur conséquente. Et la sacro-sainte autonomie nécessite d’utiliser des batteries toujours plus imposantes.

Et que ce soit sur un MacBook Pro, un iPhone ou une Watch Ultra, Apple a lâché les rênes de la finesse depuis quelque temps.

L’iPad Pro 2024 marque un tournant

Une tendance que la marque souhaite tout de même inverser. L’iPad Pro 2024 en est une belle preuve. Avec lui, Apple a trouvé le moyen de réduire l’épaisseur du châssis sans compromettre les performances du surpuissant SoC M4 ou l’autonomie.

Selon Mark Gurman, il serait suivi dès 2025 par un iPhone 17 « nettement plus fin » que les actuels iPhone 15. Pour rappel, ceux-ci tiennent dans la moyenne globale concernant leur épaisseur. Elle oscille entre 7,8 et 8,3 mm selon la version.

Et c’est une information qui concorde avec ce qu’a déjà pu avancer Jeff Pu, analyste pour Haitong International Securities, lequel évoquait un iPhone 17 Slim plus petit qu’un iPhone 15 Plus, mais aussi beaucoup plus fin.

En parallèle, Apple travaillerait aussi à des versions amincies des Apple Watch et du MacBook Pro. L’iPad Pro 2024 n’était donc qu’une mise en appétit.

Apple voudrait tout simplement que l’entièreté de ses produits soit « les plus fin et les plus légers de leur catégorie », conclut Mark Gurman.