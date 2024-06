Apple cède sur la réparabilité des iPhone : écrans et batteries tiers bientôt mieux intégrés

Avec iOS 18, Apple s'ouvre à de nouveaux constructeurs en termes de réparabilité. Une bonne nouvelle pour réparer à moindre coût son appareil tout en continuant à profiter des fonctionnalités du constructeur.

Le 26 juin 2024, le constructeur américain a dévoilé les intentions de l’entreprise en matière de réparabilité et de longévité. On y apprend entre autres que les écrans et les batteries tiers seraient mieux pris en charge.

Vivre avec son temps

Apple prend acte des nouvelles normes écologiques et indique s’être fixé « un objectif ambitieux en ayant un impact neutre en carbone d’ici à 2030. ». Une promesse qui passe par un changement de cap dans la confection de ses produits. John Ternus, le vice-président de l’ingénierie matériel, déclare :

« La réparabilité est un élément essentiel de longévité, tout en optimisant la réparabilité à lui seul, il ne peut pas donner le meilleur résultat pour nos clients ou l’environnement. »

La réparabilité passe pour Apple dans deux types de composants en les intégrant mieux à son écosystème avec ses possibilités de personnalisation. C’est par exemple le cas des écrans tiers pour iPhone qui pourront plus tard dans l’année intégrer la fonction TrueTone, qui adapte automatiquement la couleur de l’écran en fonction de la lumière de l’environnement :

« Dans le but d’offrir une prise en charge plus complète des pièces tierces, à partir de fin 2024, Apple permettra aux consommateurs d’activer True Tone avec des pièces tierces pour obtenir les meilleures performances pouvant être fournies. »

Jusqu’à présent, le calibrage de TrueTone était destiné aux écrans propriétaires d’Apple en raison de la précision de leur calibrage. Les écrans tiers pouvaient eux avoir des comportements inattendus. Les utilisateurs auront maintenant le choix et pourront désactiver la fonction si les paramètres de l’écran ne leur conviennent pas.

L’autre point sur lequel on peut mettre l’accent, est l’une des pièces qui s’épuise dans le temps : la batterie. L’une des mesures qui n’était pas quantifiable par Apple était la durée de vie de ces batteries et le nombre de cycles restant. Certaines batteries vendues comme neuves étant en réalité d’occasion. Là-dessus, le constructeur souhaite améliorer les choses et déclare :

« Dans le but d’améliorer la prise en charge des batteries tierces, à partir de fin 2024, Apple affichera les mesures de santé de la batterie avec une notification indiquant qu’Apple ne peut pas vérifier les informations présentées. »

Toutefois, Apple a déclaré que les mesures de batterie tierces ne sont pas garanties comme étant exactes.

Ces changements pourraient intervenir avec la future mise à jour iOS 18, toutefois Apple n’a pas défini de calendrier plus précis dans son document.