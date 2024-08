Oubliez le Vision Pro, Apple aurait un tout autre projet pour le futur de nos lunettes

La firme de Cupertino serait en train de travailler sur un modèle de lunettes connectées à la manière de Meta avec ses Ray-Ban. Si le marché des lunettes à réalité augmentée est encore loin, Apple semble vouloir s’en rapprocher.

Dans une newsletter de Bloomberg, on apprend qu’Apple continuerait de plancher sur un modèle de lunettes connectées à la manière de Meta et de sa collaboration avec Ray-Ban.

Une alternative à l’Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro a été lancé en février 2024. Ce casque de réalité mixte, mêlant réalité virtuelle et augmentée, a été annoncé comme une révolution par Apple. Véritable prouesse technologique et pari pour l’avenir, le casque d’Apple ne semble pourtant pas trouver son public. La faute à un casque trop cher, pour une utilisation qui reste encore de niche.

Ce ralentissement des ventes n’empêche pas la firme de Cupertino de travailler sur d’autres innovations technologiques. Dans une newsletter de Bloomberg, Mark Gurman indique que la société travaille sur un modèle de lunettes connectées similaires aux lunettes Ray-Ban de Meta.

Des lunettes connectées, mais pas augmentées

Si l’envie d’avoir des lunettes pouvant afficher des informations sur ses verres avec une IA à la manière de Tony Stark est tentante, Gurman rappelle néanmoins que « l’idée de fabriquer de véritables lunettes de réalité augmentée a été abandonnée en raison de défis techniques ». On parlerait donc bien de lunettes connectées comme celles de Meta avec la possibilité de prendre des clichés, de la vidéo, d’écouter de la musique, passer des appels ou encore d’utiliser un assistant IA vocalement.

Apple semble vouloir continuer à innover et s’ouvrir à un nouveau marché. Des investissements qui démocratiseront le secteur. Au fil des tests et des itérations, on se rapprochera davantage de lunettes augmentées tant espérées.

En attendant, Bloomberg indique qu’une prochaine version plus abordable du Vision Pro pourrait être lancée sur le marché dès l’année prochaine. De quoi se faire une idée.