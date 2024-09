D’autres Apple Watch seraient bien en chemin… mais il va falloir patienter

Absente de la dernière Keynote l’Apple Watch Ultra 3 serait toujours dans les tuyaux, au même titre qu’une nouvelle Apple Watch SE, mais il va falloir attendre encore quelques mois avant de l’enfiler. Son lancement ne se concrétiserait pas avant l’année prochaine.

L’Apple Watch Ultra 2 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Présentée le 12 septembre 2023, en même temps que les iPhone 15 et 15 Pro, l’Apple Watch Ultra de seconde génération a eu droit cette année à un nouveau coloris beaucoup plus sobre… mais pas à une remplaçante à proprement parler.

Pressentie par certains lors de la keynote tenue ce 9 septembre, l’Apple Watch Ultra de troisième génération ne s’est finalement pas concrétisée, Apple préférant consacrer une bonne partie de sa conférence à la présentation de l’Apple Watch Series 10, plus fine, plus efficace et dotée d’un plus grand écran. Même démarche pour l’Apple Watch SE, qui n’a pas été renouvelée par Apple cette année elle non plus.

Mais alors quand faut-il attendre les Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 désormais ? La réponse émane, comme souvent, de Ming-Chi Kuo, qui avait vu juste concernant le programme d’Apple cette semaine.

Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3, oui, mais pas avant un long moment…

Comme le rappelle MacRumors, l’analyste de TF International avait pour sa part indiqué, il y a presque un an, qu’Apple ne dévoilerait pas d’autre montre que l’Apple Watch Series 10 en septembre 2024. Une prédiction qui s’est donc avérée exacte. De quoi l’encourager à nous en délivrer une nouvelle, au lendemain de la keynote organisée ce lundi.

En substance, il faudra se montrer très patients, et attendre potentiellement une année complète, avant de pouvoir enfiler l’une ou l’autre des deux grandes absentes de la dernière conférence d’Apple. Et pour cause, elles n’arriveraient pas sur le marché avant l’année prochaine, explique Ming-Chi Kuo, que l’on prend désormais encore plus au sérieux sur la question.

1. Apple Watch Ultra 3沒有在今年的新產品發佈會出現,這與我約一年前的預測相符。

2. 2025年新款Apple Watch將包括Ultra 3與SE升級版。



—

1. Apple Watch Ultra 3 was absent from this year's media event, which is in line with my prediction from about a year ago.

2. The 2025 new Apple… https://t.co/j457raXTgf — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Reste que l’on sait depuis peu pourquoi Apple n’a pas annoncé l’Apple Watch Ultra 3 cette semaine. En l’occurrence, cette absence est entre autres liée à l’arrivée de la puce Apple S10, qui n’aurait pas apporté grand-chose à la montre haut de gamme d’Apple, déjà mieux équipée sur certains points que la nouvelle Apple Watch Series 10. Apple semble donc avoir préféré jouer la montre (🥁) pour nous réserver, on l’espère, plus de nouveautés l’année prochaine.