iOS 18 : ce bug pourrait vous forcer à supprimer des conversations importantes

Un bug bloquant découvert sur iOS 18 affecte l’application Messages sur certains iPhone. Il peut forcer les utilisateurs impactés à supprimer en intégralité l’historique des conversations. Heureusement, le déclenchement de ce bug ne peut toucher qu’une petite fraction des utilisateurs.

L’iPhone 16, pour illustration // Source : Apple

Vous faites partie des utilisateurs d’iOS 18 et vous utilisez également une Apple Watch ? Nous vous déconseillons dans ce cas de partager un cadran « watch face » à vos proches en passant par l’application de messagerie d’Apple. iOS 18 souffre en effet d’un bug impactant, dans ce contexte précis, l’application Messages… au point d’y provoquer dans certains cas des crashs à répétition. Un bug d’autant plus gênant que le problème persiste même après une fermeture forcée de l’application Messages.

Dans leur malheur, les utilisateurs d’iOS 18 ont toutefois de la chance. Ce bug ne se déclenche que dans un cadre bien précis : il faut qu’une « watch face » soit partagée par iMessages, mais aussi et surtout que le contact auquel elle a été adressée y réponde par l’intermédiaire d’un « thread » (et donc via la fonction « répondre », en français, accessible après un clic maintenu sur l’élément partagé).

Le seul remède à ce bug est radical

Si par malchance, vous êtes malgré tout touché par ce bug, une solution existe, mais elle est radicale. La seule manière de revenir à une expérience d’utilisation normale après son déclenchement est de supprimer l’intégralité de l’historique des conversations de Messages. L’application fonctionnera alors de nouveau correctement, mais au prix de toutes vos conversations et de leurs contenus (fichiers partagés, vidéos, photos, documents…).

Notez par ailleurs que si vous supprimez l’historique des conversations d’iMessages dans l’objectif de corriger le bug… mais que vous restaurez par la suite vos conversations à l’aide d’une sauvegarde iCloud, le bug sera restauré avec elles. Dans l’immédiat, et en attendant un correctif, cette méthode n’est donc pas viable… et à ce stade, on ignore quand Apple déploiera un patch.