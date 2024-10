iOS 18.0.1 booste les performances de votre iPhone

Apple a déployé une première mise à jour pour iOS 18. Elle vise notamment à corriger quelques bugs bloquant sur les iPhone 16.

iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Sorti le 16 septembre, iOS 18 bénéficie déjà d’une première mise à jour. Nulle nouvelle fonction, mais la correction de divers comportements inadéquats.

La note accompagnant cette mise à jour dite de sécurité indique les points suivants :

Bug de l’écran tactile sur iPhone 16 Pro (on vous en parlait ici).

Blocage de l’appareil photo sur iPhone 16 Pro en enregistrement de vidéo en mode macro avec le capteur ultra grand-angle en format 4K sans HDR.

Performances anormalement basses sur certains modèles d’iPhone dû à un dysfonctionnement de gestion de la mémoire vive.

Dysfonctionnement des messages audio dans Messages qui peuvent enregistrer l’audio quelques secondes avant l’indication du microphone activé.

Dysfonctionnement de l’app Mots de passe qui permet la lecture d’un mot de passe à voix haute par la fonction d’accessibilité VoiceOver.

Autant dire qu’il est vivement conseillé d’installer cette mise à jour. Sur un iPhone 16 Pro Max, elle nécessite un téléchargement d’un peu moins de 500 Mo de données.

Un gain de performance appréciable

Parmi ces différents correctifs, il y a la question des performances. Je me suis prêté au jeu en relançant une phase de benchmark avec AnTuTu 10.

iOS 18 iOS 18.0.1 AnTuTu 10 1751930 1892321 CPU 467686 477396 GPU 631318 755384 MEM 285812 286171 UX 367114 373370

Et les résultats parlent d’eux-même. Quelque soit le composant adressé on observe des scores en hausse. Environ 7% de performances en plus au global. La plus grande différence concerne la partie graphique, plus puissante de 16%.

Après cette mise à jour de sécurité, Apple déploiera dans quelques semaines sa première grande mise à jour, iOS 18.1. Celle-ci apportera Apple Intelligence dans les régions concernées, et donc pas en France. Ici, j’aurais personnellement la joie d’enfin pouvoir récupérer une icône Wi-Fi indépendante dans le centre de contrôle. Oui, je me satisfais de peu.