Quelqu’un a créé un iPhone 16 Pro transparent, et évidemment on adore

La transparence a toujours eu un certain charme dans le monde de la tech. Mais que se passe-t-il quand on pousse le concept à l’extrême avec un iPhone 16 Pro ? Quelqu’un l’a fait.

Vous avez déjà rêvé de voir l’intérieur de votre iPhone ? Ce rêve un peu fou est devenu réalité grâce à Phone Repair Guru, qui a réussi l’exploit de transformer un iPhone 16 Pro en version transparente. Résultat ? Un appareil d’une beauté à couper le souffle, mais une manipulation à ne surtout pas tenter chez soi.

Une transformation complexe et périlleuse

Avant de s’extasier sur le résultat final, il faut bien comprendre l’ampleur du défi. Transformer un iPhone 16 Pro en modèle transparent, ce n’est pas comme changer une simple coque. Le processus est un véritable parcours du combattant qui commence par le démontage complet de l’appareil.

La première étape consiste à retirer le dos en verre de l’iPhone. Ça peut sembler simple dit comme ça, mais en réalité, c’est hyper délicat. Pourquoi ? Parce que ce dos n’est pas qu’un simple bout de verre. Il abrite des composants essentiels comme la bobine de chargement sans fil.

Une fois cette étape franchie (ouf !), on entre dans le vif du sujet. Et là, ça devient carrément de la cuisine moléculaire version smartphone. Phone Repair Guru a dû tremper la vitre arrière dans de l’acide pendant trois jours.

Mais ce n’est pas fini. Ensuite, il a fallu s’attaquer à la plaque d’aluminium sous la vitre. Et pour ça, notre bidouilleur en chef a sorti l’artillerie lourde : du gallium. C’est un métal qui devient liquide à température ambiante. L’idée ? Utiliser ce métal pour affaiblir l’aluminium.

Après tout ce travail d’orfèvre, le résultat est… époustouflant ! L’iPhone 16 Pro transparent est beau. On peut voir tous les composants internes, la disposition des puces, les circuits… C’est fascinant. On voit bien la bobine de charge sans fil, le fameux kit MagSafe, les éléments du micro, et même le module de flash LED.

Mais attention, avant que vous ne vous précipitiez sur votre iPhone avec un tournevis et un bain d’acide, il y a un gros, très gros « MAIS ». Phone Repair Guru le dit lui-même : « N’essayez pas ça à la maison ». Et il a raison à 200 %.

Pourquoi ? Parce que malgré tous les efforts d’Apple pour rendre ses iPhone plus faciles à réparer ces dernières années, ça reste un appareil d’une complexité folle. Chaque composant est placé au millimètre près, chaque connexion est essentielle. Un faux mouvement et c’est la catastrophe. Sans parler du fait que vous aurez besoin d’outils spécialisés qui coûtent probablement plus cher que l’iPhone lui-même.

Et puis, soyons honnêtes, à moins d’être un expert en électronique avec des nerfs d’acier, les chances de réussir cette transformation sans casser quelque chose sont… disons, minces. Très minces. Microscopiquement minces.

Alors, que faire si vous êtes tombé amoureux de ce look transparent mais que vous tenez quand même à votre garantie (et à votre santé mentale) ? Heureusement, il existe des alternatives beaucoup moins risquées et tout aussi cool.

Des marques comme Dbrand proposent des autocollants transparents de haute qualité qui donnent l’illusion d’un iPhone transparent. Ce n’est pas exactement la même chose, mais c’est un bon compromis.