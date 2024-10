Avec iOS 18.2, vous pourrez supprimer toutes ces applications natives de votre iPhone

iOS 18.2 permettra aux utilisateurs de supprimer bien plus d’applications natives qu’auparavant.

Apple joue le jeu de l’Union européenne et pousse plus avant sa mise en conformité. Ça en passe par la future possibilité de supprimer ses propres applications préinstallées sur iOS, via la mise à jour iOS 18.2.

Supprimer les applications système sera bientôt possible

L’AppStore, Safari, Messages, Appareil Photo ou encore Photos sont quelques-unes des applications que les utilisateurs auront droit de supprimer lorsque leur iPhone aura été mis à jour en iOS 18.2. À noter qu’Apple ne s’exprime pas quant à une éventuelle rétroactivité sur les précédentes versions de son système d’exploitation.

Actuellement, lorsque l’on essaye de supprimer les applications système d’Apple, on ne peut que les ôter de l’écran d’accueil, mais elles restent installées.

Et si l’on supprime l’AppStore ?

Et si toutes pourront ensuite être de nouveau téléchargées depuis l’AppStore, qu’en sera-t-il de ce fameux AppStore ? Et bien les utilisateurs pourront le réinstaller via une nouvelle section des réglages de l’iPhone qui devrait s’appeler « Installation des applications » (App Installation, en anglais).

Cette modification profonde de la ligne d’Apple ne s’adressera qu’aux seuls appareils européens, sous l’impulsion de la législation des marchés numériques (DMA).

Vers Apple Intelligence en Europe ?

Notons que derrière cet assouplissement d’Apple, on peut essayer de distinguer une lueur d’espoir de voir arriver chez nous Apple Intelligence.

Rappelons que la solution d’IA d’Apple n’est actuellement sortie qu’outre-Atlantique. Le vieux continent en est privé à cause de ce fameux DMA. Si Apple se plie aux directives européennes, on peut penser qu’Apple Intelligence pourrait finalement arriver en 2025 en Europe, contrairement à nos craintes.

