Apple Ring : et si Apple rachetait le leader des bagues connectées ?

La semaine dernière, on a appris que le constructeur de bagues connectées Oura avait obtenu 75 millions de dollars suite à l’investissement de la firme médicale Dexcom. De quoi porter sa valorisation à pas moins de 5 milliards de dollars.

De quoi donner des idées au journaliste américain Mark Gurman. Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, publiée ce dimanche, le journaliste de l’agence Bloomberg y va de ses hypothèses concernant une future bague connectée Apple :

Je pense qu’Apple devrait considérer la possibilité de proposer à la fois des montres et des bagues à son catalogue. Le moyen le plus rapide d’y parvenir serait de racheter Oura. Mais maintenant que l’entreprise est valorisée à 5 milliards de dollars, ce serait la plus grosse acquisition de l’histoire d’Apple.