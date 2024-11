Capteurs, en rang ! L’iPhone 17 Pro changerait radicalement de design

Après quatre ans du même design, Apple se déciderait enfin à changer les codes visuels de ses smartphones, à commencer par l’iPhone 17 Pro.

Google Pixel 9 Pro XL et Apple iPhone 16 Pro Max // Source : ElR – Frandroid

De nombreuses rumeurs entourent déjà les iPhone 17. On a bien évidemment parlé de l’iPhone 17 Air (ou Slim) qui remplacerait le Plus, mais il y a aussi cette puce haut de gamme qui serait de nouveau réservée aux modèles Pro ou encore le FaceID sous l’écran dont ces derniers seraient les seuls à profiter.

The Information dévoile aujourd’hui que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max pourraient adopter un design moins haut de gamme. C’est qu’on en déduit lorsqu’on lit qu’Apple abandonnerait son cadre en titane pour un cadre en aluminium.

Cela signerait un gain de légèreté et un concept plus écologique, mais une moins bonne durabilité pour le consommateur, le titane étant ô combien plus résistant que l’aluminium.

Des objectifs en rang d’oignons

Autre modification majeure, le module photo serait totalement revu. Exit le monticule carré. Apple pourrait basculer vers un modèle allongé, lui aussi en aluminium. Il serait soit horizontal, comme Google, soit vertical, comme Samsung.

Néanmoins, on penche plus pour la seconde option, l’enregistrement des photos et vidéos spatiales nécessitant des objectifs alignés en hauteur, comme sur les iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

Si Apple opère ces changements, on assisterait à la plus grande évolution visuelle des iPhone depuis des années. Rappelons que le design actuel des iPhone 16 est très semblable à celui des iPhone 12 sortis en 2020.