Apple Plan sur le web gagne enfin en pertinence avec sa propre version de Street View

Si vous souhaitez vous émanciper de Google Maps, les fonds de carte Apple pourraient bien vous être utiles. Surtout que la version pommée de Street View vient de faire son arrivée sur le web.

Un aperçu de la fonctionnalité Look Around d’Apple Plan // Crédit : Capture d’écran Apple Pla

Longtemps moqué pour ses indications pas toujours très utiles, Apple Plan a pris du galon depuis quelques années et s’est même payé une version web accessible sur un site dédié. Depuis juin 2024, il n’est effectivement plus obligatoire de passer par un appareil Apple pour calculer des itinéraires. Et désormais, « Look Around » est même disponible via l’interface web.

Comme l’explique 9to5Mac, « Look Around » n’est rien d’autre que la version pommée de Street View, la fonctionnalité de Google permettant de se balader virtuellement dans les rues de n’importe quel coin du monde. Jusqu’ici, il fallait obligatoirement passer par l’application mobile pour profiter de cet outil. Désormais, il est accessible à toutes et tous via un simple navigateur web.

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site beta.maps.apple.com, de taper une adresse et de cliquer sur le petit cadre qui s’affiche en bas à gauche. L’outil fonctionne exactement comme Street View, vous permettant de vous déplacer virtuellement dans la rue à grand renfort d’effets visuels franchement un peu trop appuyés.

Il est également possible de plonger dans la vue à 360° en survolant un coin de la carte et en cliquant sur l’icône de jumelle présente dans le coin inférieur gauche de l’interface. Vous pourrez alors bouger l’icône comme vous le faites avec le petit bonhomme jaune de Google Street View.

Comme Google Maps, Apple prend bien soin de flouter les visages présents sur ses photos // Crédit : Capture d’écran Apple Plan

Malheureusement, la fonctionnalité Look Around n’est pas encore disponible partout dans le monde. Si la France métropolitaine est correctement couverte, d’autres départements, comme la Réunion ou Mayotte n’ont pas le droit au même traitement.

Pas encore dispo partout

Des coins entiers du globe ne sont d’ailleurs pas encore accessibles via Look Around, comme le montre très bien le site LookMap qui répertorie les données photographiques de tous les grands services de cartographie. Le site d’Apple liste d’ailleurs les villes ou pays dans lesquels Look Around est actuellement accessible.

Pour aller plus loin

Apple Plans : la vue en 3D ultra détaillée débarque en France, mais pas partout

Pour le moment, Apple Plan sur le web est encore en phase bêta et de nombreuses fonctionnalités manquent encore à l’appel. Cependant, l’entreprise semble vouloir enrichir son service de cartographie pour en faire un concurrent valable à Google Maps. Look Around n’est probablement que la première pierre de ce travail dantesque.