Google Maps et Bing Maps ont un nouveau concurrent de taille sur le web

Vous pensiez que Google Maps régnait en maître sur la cartographie web ? Préparez-vous à revoir vos repères ! Apple vient de lancer une version bêta de son service Plans directement accessible depuis votre navigateur.

La firme à la pomme a discrètement annoncé que sa solution de cartographie est désormais accessible sur le web à l’adresse beta.maps.apple.com. Bon, ne vous emballez pas trop vite : pour l’instant, on parle d’une version bêta, disponible uniquement en anglais. Côté compatibilité, Plans fonctionne sur Mac et iPad avec Safari et Chrome, et sur Windows avec Chrome et Edge. Apple promet d’élargir son terrain de jeu à d’autres navigateurs et langues dans un futur proche.

Jusqu’à présent, Plans était cantonné aux appareils Apple, ce qui limitait sérieusement sa portée. En s’ouvrant au web, Apple fait un pas de géant vers l’universalité.

Plans sur le web n’est pas encore aussi costaud que ses versions natives sur iOS ou macOS. C’est un peu comme comparer un stagiaire à un employé senior – il a du potentiel, mais il lui manque encore de l’expérience.

Voici ce que vous pouvez déjà faire :

Accéder aux guides (parfait pour préparer vos prochaines vacances !) ;

Établir des trajets… mais attention, uniquement en voiture ou à pied pour le moment. Les cyclistes et les fans de transports en commun devront patienter ;

Obtenir des infos sur les points d’intérêt aux alentours.

Apple nous promet que d’autres fonctionnalités vont débarquer prochainement. La plus alléchante ? « Look Around« , l’équivalent du Street View de Google.

MapKit JS face à Google

Maintenant, parlons stratégie. Avec cette version web, Apple ne se contente pas de proposer un service aux utilisateurs lambda. La firme de Cupertino a une autre carte dans sa manche : MapKit JS. Kesako ? C’est un outil qui permet aux développeurs d’intégrer facilement les cartes Apple dans leurs sites web.

C’est une attaque frontale contre Google Maps, qui domine le marché des cartes intégrées sur les sites web depuis des années.

En coulisses, la firme de Cupertino réfléchit très sérieusement à monétiser son service par la publicité. En gagnant en visibilité sur le web, Plans pourrait devenir une plateforme publicitaire très attractive pour les entreprises locales.

C’est un marché colossal que Google domine actuellement. Si Apple arrive à grappiller ne serait-ce qu’une petite part de ce gâteau, ça pourrait représenter des milliards de dollars de revenus supplémentaires.