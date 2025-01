Les iPhone ont un problème de stockage à cause d’Apple Intelligence

Apple Intelligence occupe de plus en plus d’espace au fil des mises à jour.

L’animation de la nouvelle version de Siri avec Apple Intelligence // Source : Apple

On ne connait pas encore vraiment Apple Intelligence en France. Derrière ce nom se cache l’ensemble des services d’Apple utilisant l’IA générative.

Apple Intelligence fera officiellement son arrivée en français et en France cette année. En attendant, le service s’améliore à chaque mise à jour d’iOS, mais ces améliorations ont un prix à payer.

Apple Intelligence a doublé de taille

Comme l’indique 9To5Mac, Apple demandait à l’origine 4 Go d’espace de stockage sur iPhone quand le déploiement d’Apple Intelligence a eu lieu avec iOS 18.1.

La particularité d’Apple Intelligence, comme les fonctions Galaxy AI chez Samsung, est d’utiliser les capacités du smartphone pour faire de l’IA « on device », sans envoyer vos informations sur des serveurs dans le cloud.

Mais voilà, depuis Apple a déployé iOS 18.2 avec de nouvelles fonctions autour de l’IA. Et ce n’est plus 4 Go dont Apple Intelligence a besoin, mais 7 Go.

Problème, et sans surprise de la part d’Apple, il n’est pas possible de désactiver ces fonctions pour économiser de la place. Vous devez obligatoirement dédier 7 Go de stockage à ces fonctions, même si vous choisissez de ne pas les utiliser. Quand on sait à quel point le stockage est cher payé chez Apple, il y a de quoi grincer des dents.

Surtout, Apple pourrait continuer sur cette voie au fil des améliorations proposées dans les mises à jour d’iOS 18. Apple Intelligence pourrait continuer de prendre de l’embonpoint.