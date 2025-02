Cet iPhone SE 4 paraît faux, mais ses photos en disent beaucoup

Des photos présumées de l’iPhone SE 4 se baladent sur Twitter. Vraies ou fausses, elles parlent.

iPhone SE 4 ? // Source : Majin Bu

L’iPhone SE 4 est le prochain smartphone d’Apple. Attendu de pied ferme il devrait être dévoilé dans les prochains jours. Aujourd’hui, Majin Bu publie sur X quatre photos de ce qui ressemble à un iPhone SE 4.

L’informateur se garde bien de les nommer et indique juste en commentaire « êtes-vous prêts pour l’iPhone SE 4 ». Et en y regardant de plus près, on trouve au moins une incohérence sur ces visuels, une déformation de ce que l’on suppose être le pied d’un iMac. Et puis il y a cette main bien trop bien détourée sous une lumière hyper contrôlée. Bref, on n’y croit pas vraiment.

Vraies ou fausses, les images parlent

Pour autant, même si ces images sont générées par intelligence artificielle, si l’on met dans un saladier toutes les rumeurs qui entourent l’iPhone SE 4 et que l’on secoue le tout, et bien on aurait des visuels assez approchants de ceux-ci.

Un cadre noir plus imposant que sur le reste de la gamme, une encoche et pas de Dynamic Island, l’unique objectif arrière et le bouton Action des iPhone 15 et 16. Le tout est enfermé dans un boîtier ici noir et mat (du plus bel effet d’ailleurs) avec le design de l’iPhone 14.

Ajoutons que Majin Bu a publié hier des images de coques Spigen pour l’iPhone SE 4. C’est un modèle similaire que l’on y voit. Ajoutons qu’un détail laisserait à penser que l’iPhone SE 4 aurait également un bouton Camera Control sur sa tranche droite.

Coque Spigen pour iPhone SE 4 ? // Source : Majin Bu

Quand sort l’iPhone SE 4 et à quel prix ?

Selon les rumeurs, l’iPhone SE 4 doit être présenté demain, 11 février. Pas de keynote spéciale, mais un simple shadow drop sur l’AppStore serait à prévoir. Il serait tout d’abord en précommande et les livraisons débuteraient fin février.

Un agenda qui permettrait à Apple de coiffer tous ses concurrents dont une partie attend le MWC de Barcelone pour présenter leurs nouveautés.

Côté prix, il devrait débuter à 599 euros en version 128 Go pour grimper à 669 euros en 256 Go et 729 euros en 512 Go. Une augmentation de 20 euros sur la version de base par rapport à l’iPhone SE de 2022, mais une baisse de 30 euros sur le modèle 256 Go.

Pour aller plus loin

iPhone SE 4 : date de sortie, design, prix… tout ce qu’on sait sur le prochain iPhone pas cher