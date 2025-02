Le démarrage rapide arrive bientôt sur les Mac, voici ce que ça va changer

Apple s’apprête à étendre une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs d’iPhone et d’iPad aux ordinateurs Mac. Le « démarrage rapide », qui permet de configurer facilement un nouvel appareil en le plaçant à proximité d’un ancien, devrait bientôt faire son apparition sur macOS.

Craig Federighi ouvrant un MacBook lors d’une keynote Apple // Source : Apple

Introduit avec iOS 11, le démarrage rapide simplifie considérablement la mise en route d’un nouvel iPhone ou iPad. Il suffit de rapprocher l’ancien et le nouvel appareil pour que ce dernier récupère automatiquement les paramètres du compte Apple et propose de transférer les données. Cette méthode évite la saisie fastidieuse des identifiants et accélère le processus de configuration.

Selon des informations repérées par 9to5Mac dans le code d’iOS 18.4, Apple travaille actuellement à l’adaptation de cette fonctionnalité pour les Mac. Le principe serait similaire : l’écran du Mac afficherait un code QR à scanner avec un iPhone ou un iPad, permettant ainsi le transfert sans fil des informations de compte et des paramètres essentiels.

Pour aller plus loin

Comment passer d’Android à un iPhone ? Transférez vos comptes, photos, contacts et applications

Une nouveauté attendue pour macOS 15.4

Bien que la date précise de lancement ne soit pas encore connue, il est possible que cette fonctionnalité soit intégrée dès macOS 15.4, actuellement en phase de test bêta. Cette mise à jour majeure devrait être disponible pour le grand public en avril, accompagnée d’iOS 18.4.

Il est intéressant de noter que le démarrage rapide existe déjà sur Mac, mais uniquement pour les appareils gérés par des solutions de gestion de flotte comme Apple School Manager ou Apple Business Manager. Son extension à tous les utilisateurs représenterait donc une amélioration significative de l’expérience utilisateur pour le grand public.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à renforcer l’intégration entre ses différents appareils. Elle devrait notamment faciliter la transition des utilisateurs d’iPhone ou d’iPad vers un premier Mac, en rendant la configuration initiale aussi simple et rapide que sur les appareils mobiles.

Outre le démarrage rapide, macOS 15.4 apportera d’autres nouveautés importantes, comme l’extension du support de l’intelligence artificielle d’Apple à de nouvelles langues et l’arrivée de la nouvelle application Mail, déjà disponible sur iOS. Ces mises à jour témoignent de la volonté d’Apple d’harmoniser l’expérience utilisateur à travers tous ses appareils, tout en introduisant des fonctionnalités innovantes pour faciliter leur utilisation au quotidien.