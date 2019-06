Apple travaillerait à développer ses propres modems 4G et 5G. Pour cela, la firme voudrait racheter la division dédiée d’Intel.

Pendant plusieurs années, Apple a fait confiance à Intel pour équiper ses iPhone avec les modems 4G du fondeur, alors que la firme à la pomme était en conflit avec Qualcomm.

En avril dernier, Apple et Qualcomm ont fait la paix pour que les iPhone soient rapidement prêts pour la 5G. Perdant l’un de ses seuls clients du marché, et surtout le plus important, Intel a annoncé dans la foulée qu’il abandonnait le marché des modems.

Un rachat des modems envisagé

Selon le site The Information, Apple serait actuellement en négociation avec Intel pour racheter sa branche modem. Le but pour Apple serait de développer ses propres solutions et devenir enfin indépendant de Qualcomm, avec de meilleurs résultats qu’auparavant.

Les discussions se concentreraient sur le rachat de la branche allemande, anciennement appartenant à Infineon, qui permettrait à Apple de récupérer les brevets et les ingénieurs spécialisés sur les modems.

L’Histoire se répète-t-elle ?

Si cette rumeur se concrétise, il ne fera décidément pas bon être un ancien partenaire d’Apple. On se souvient du sort de la société Imagination technologies, qui fournissait les puces graphiques des appareils sous iOS.

Après que Apple ait annoncé ne plus utiliser les puces de la marque, le prix de son action a chuté, causant sa mise en vente. Apple n’a finalement pas racheté Imagination, mais en aspiré la plupart des ingénieurs et des cadres. Aujourd’hui, les bureaux dédiés d’Apple sont situés à St Albans, à seulement quelques kilomètres des bureaux d’Imagination.