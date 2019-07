La nostalgie est tendance, et Apple pourrait en profiter pour faire revenir son logo arc-en-ciel iconique.

Reboot, remake, remaster, la nostalgie est plus que jamais tendance pour tous les marchés. Nokia s’y était déjà essayé avec le retour des 3310 et du banana phone de Matrix, et c’est désormais Apple qui y songerait pour une nouvelle gamme de produits. C’est le site MacRumors qui avance cette information tirée d’une source anonyme jugée très bien informée, qui serait en contact avec un employé des bureaux d’Apple à Cupertino .

Pour un Mac ou un iPhone ?

D’après MacRumors, Apple va commercialiser une édition spéciale d’un produit réutilisant le logo arc-en-ciel utilisé par la firme de 1977 à 1999, un peu à la manière de ce que le constructeur fait avec les produits RED. Malheureusement, le site n’en sait pas plus concernant ce produit qui serait toujours à l’état de simple projet. On ne sait donc pas s’il s’agirait plutôt d’un Mac, histoire de surfer un maximum sur la nostalgie, ou si ce serait un iPhone, produit beaucoup plus populaire.

Le site met toutes les pincettes de rigueur autour de cette rumeur et rappelle que même si le projet était réel, il pourrait ne pas aboutir. Le concurrent d’Apple de toujours, Microsoft, s’est aussi essayé à une opération de communication pour faire revenir Windows 1.0 sur le devant de la scène, à l’occasion de la sortie de la saison 3 de Stranger Things.