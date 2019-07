Le nouvel iPhone approche, et les rumeurs se font plus précises concernant ses caractéristiques.

Comme chaque année, l’annonce du prochain iPhone est un événement très attendu et immanquable de l’actualité tech. La présentation est prévue en principe pour la rentrée en septembre, et le prochain iPhone fait donc l’objet de nombreuses rumeurs.

Le site spécialisé 9To5Mac, dont la fiabilité n’est plus à démontrer, a pu interroger ses sources, et livre quelques informations.

Trois iPhone

On s’en doutait, mais le site commence par confirmer que Apple devrait bien lancer trois nouveaux iPhone en septembre, pour remplacer les iPhone XR, XS et XS Max.

Plus précisément, l’iPhone XI aurait pour numéro de modèle D42, alors que D43 désignerait l’iPhone XI Max, et N104 pour le remplaçant de l’iPhone XR. Comme en 2018, les deux iPhone haut de gamme auraient le droit à de l’OLED, alors que l’iPhone le plus accessible continuerait d’utiliser un écran « Liquid Retina » LCD.

Cette nouvelle génération sera également équipée de la nouvelle puce Apple A13, donc on sait encore peu de choses concernant les performances.

Port lightning

Bien que d’après plusieurs sources, Apple ait fait des essais de prototypes avec des connecteurs USB Type-C, l’iPhone qui sera lancé en septembre devrait bien continuer à utiliser un port lightning. C’est dommage alors que toute l’industrie, même l’iPad Pro et le Macbook, sont passés à l’USB Type-C.

Fin du 3D Touch

Les fans de la marque le sentaient venir depuis la disparition du 3D Touch sur l’iPhone XR. Cette technologie va définitivement être abandonnée par Apple avec la prochaine génération d’iPhone. Elle devrait être remplacée par un mix entre un appui long, et un nouveau moteur de vibration haptique.

D’après 9To5Mac, ce moteur a pour nom leap haptics, et devrait proposer une nouvelle avancée sur le sujet, alors même que le moteur de vibration actuel de l’iPhone est déjà beaucoup plus agréable que celui des concurrents.

Une nouvelle fonction caméra

Les iPhone XI et XI Max auront le droit à trois appareils photo au lieu de deux pour les générations précédentes. Le troisième objectif sera un ultra grand-angle permettant notamment de mieux capturer les paysages.

Pour cet objectif, Apple lancera une fonction nommée « Smart Frame », cadrage intelligent en français. Cette fonction va en fait capture le paysage vu par le grand-angle, et permettre à l’utilisateur de recadrer sa photo ou sa vidéo a posteriori.

Le site rapporte que la caméra en façade de l’iPhone sera désormais capable de filmer en 120 images par seconde, débloquant ainsi la possibilité de faire du slow-motion.