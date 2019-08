Apple s’apprête à lancer sa nouvelle version d’iOS. Grâce à cela, l’application Plans va pouvoir profiter d’informations en temps réel sur les transports en commun.

Les horaires de passages du RER, métro ou encore du tramway rythment la vie de nombreux Parisiens et habitants d’autres grandes villes. Google Maps propose déjà ces horaires en temps réel pour des itinéraires, au tour d’Apple de s’y mettre.

iOS 13 arrive en septembre et l’application Plans sera mise à jour par la même occasion. En plus de Street View Look Around, la firme à la pomme sera capable de dire à l’utilisateur l’heure du prochain métro ou bus à prendre pour être à l’heure à son rendez-vous.

Limité à Paris pour l’instant

Plans propose déjà depuis plus de deux ans des itinéraires en transports en commun. En France, ils ne sont disponibles que pour Paris. Mais cette fois-ci, ils seront encore plus précis puisque Plans pourra prendre en compte les horaires de passage du transport en commun à utiliser.

Plus besoin de se dépêcher de partir pour remarquer que le RER ne passe que dans dix minutes, vous pourrez directement le voir depuis votre iPhone ou iPad.

iGeneration précise qu’à sa sortie, cette fonctionnalité ne sera disponible que sur Paris pour la France. Elle sera également déployée pour d’autres grandes villes du monde comme Bruxelles ou Londres et devrait arriver dans davantage de métropoles par la suite.

Se rapprocher encore plus de Google Maps

Cette fonctionnalité permet à Plans de se rapprocher petit à petit de Google Maps en termes de qualité d’utilisation. Rappelons qu’en 2012, pour la sortie d’iOS 6, Apple avait décidé de s’émanciper de la solution de cartographie du géant de Mountain View pour s’associer avec d’autres partenaires comme TomTom ou OpenStreetMaps.

Mais le fossé creusé entre Google Maps et Plans est important et Apple doit tenter de combler son retard avec différentes solutions comme celle-ci ou Look Around, son équivalent de Street View.

Proposer les horaires de transports en commun ne devrait pas être difficile à mettre en place, il suffit de réaliser un partenariat avec le service de mobilité de la ville et d’accéder aux horaires. Pour celles de la RATP, plusieurs applications en profitent déjà : on a déjà parlé de Google Maps, mais on peut aussi évoquer Citymapper ou l’application officielle du réseau : RATP.

Il faut encore attendre un mois avant de pouvoir utiliser la version stable d’iOS 13. La mise à jour sera déployée aux alentours de la sortie des nouveaux iPhone, traditionnellement fixée à début septembre.