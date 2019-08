La fin de l’été approche, et avec elle, l’annonce de la prochaine génération d’iPhone se profile à l’horizon. L’événement serait prévu pour le 10 septembre d’après la beta d’iOS 13.

Si vous êtes fan d’Apple, vous avez que ce n’est pas la meilleure période pour acheter un iPhone, et pour cause : la marque a l’habitude de renouveler son smartphone une fois par an en septembre. On sait déjà beaucoup de choses sur l’iPhone 11, qui devrait succéder à l’iPhone XS lancé en 2018, mais pas encore sa date de lancement.

En tout cas pas avant la sortie de la beta 7 d’iOS 13 ce jeudi 15 août. L’iPhone 11 devrait être lancé avec iOS 13 et cette nouvelle version intègre donc des fichiers spécifiques au nouveau smartphone. Entre autres choses une image permettant de déterminer la date de lancement.

Lancement prévu le 10 septembre 2019

La beta 7 d’iOS 13 intègre en effet une image « HoldForRelease » qui montre une image d’illustration pour l’iPhone 11, qui sera probablement utilisée par le marketing. On peut d’abord remarquer que l’espace pour l’encoche est toujours aussi proéminent, confirmant que l’encoche ne sera pas plus petite cette année.

Le plus intéressant est toutefois dans la date choisie pour l’icône du calendrier. Il s’agit d’une des rares icônes dynamiques d’iOS capable de changer en fonction de la date actuelle. Ici, le calendrier affiche la date du mardi 10, c’est à dire le mardi 10 septembre 2019.

Cela correspondant parfaitement à la période où Apple aime dévoiler son nouvel iPhone :

iPhone XS : 12 septembre 2018

iPhone X : 12 septembre 2017

iPhone 7 : 7 septembre 2016

On peut donc en conclure que la date indiquée est bien celle de la présentation prévue par Apple pour l’iPhone 11. Si c’est le cas, la confirmation ne devrait pas tarder, lorsque la presse aura reçu une invitation officielle de la part de la marque.