C’est une annonce loin de passée inaperçue : un exploit permet de jailbreaker plusieurs générations d’iPhone. Etant donné que cet exploit utilise une faille de sécurité présente dans du code en lecture seule… le jeailbreak est théoriquement irréversible.

Un exploit iOS récent peut théoriquement amener à un jailbreak permanent et irréversible sur des centaines de millions d’iPhone, de l’iPhone 4S à l’iPhone X. Cette méthode a été présentée par axi0mX, qui a également mis à disposition l’outil pour jailbreaké les iPhone en utilisant l’exploit.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices.

Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG

— axi0mX (@axi0mX) September 27, 2019