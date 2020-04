L’iPhone 12 Pro profiterait d’un capteur en plus pour des mesures de distance précises

D'après une fuite d'iOS 14, les prochains iPhone 12 Pro et 12 Pro Max profiteraient d'un Lidar en plus des trois appareils photo au dos. Un bon moyen de pouvoir prendre des mesures précises.

Il y a quelques semaines, Apple dévoilait officiellement ses nouveaux iPad Pro aux formats 11 et 12,9 pouces. Un rafraîchissement de la gamme en 2020 qui a surtout permis au constructeur américain d’ajouter un nouveau capteur photo au dos. En effet, en plus des capteurs grand-angle et ultra grand-angle, les deux tablettes bénéficient d’un Lidar permettant d’effectuer des mesures précises.

Il semblerait qu’Apple ne compte pas s’arrêter là avec ce type de technologie. En effet, selon les informations du compte Instagram Concepts iPhone, rapportées par 9to5Mac, Apple compterait intégrer ce capteur également sur la prochaine génération d’iPhone. L’iPhone 12 Pro, prévu pour l’automne prochain, pourrait ainsi profiter à son tour d’un capteur permettant de mesurer efficacement des distances. Concepts iPhone affirme avoir obtenu cette information grâce à un fichier présent dans un leak d’iOS 14.

Trois appareils et un Lidar

On peut ainsi découvrir sur le schéma un module photo avec non pas trois, mais quatre appareils photo au dos. Ainsi, les appareils classiques se trouvent sur la colonne de gauche et en haut à droite. En bas à droite, on devrait retrouver non pas un appareil photo, mais bel et bien un Lidar. De quoi permettre ainsi aux utilisateurs de prendre des mesures précises non pas uniquement avec leur tablette, mais également avec leur smartphone.

Comme l’indique 9to5Mac, ce n’est pas la première fois que certaines informations pointent vers un capteur de profondeur pour les prochains iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. L’an dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo, bien informé sur les projets du constructeur, indiquait que les iPhone de 2020 profiteraient d’un capteur ToF. Il semble finalement qu’Apple ait plutôt opté pour un Lidar, plus précis.