iOS 14 pourrait intégrer un tiroir d’applications avec un tri intelligent

Un morceau de code d'iOS 14 laisse penser que le système de l'iPhone pourrait à terme intégrer une sorte de tiroir d'applications avec un système de tri intelligent.

L’une des différences les plus clivantes entre iOS et Android est certainement le tiroir d’applications que l’on retrouve sur le second. Ce point est tellement marquant que certains constructeurs, notamment chinois, ont décidé de ne pas intégrer cet élément du système sur leur interface logicielle, proposant un classement similaire à celui d’Apple, où toutes les applications se trouvent sur le bureau. Cela pourrait néanmoins changer avec iOS 14.

Le site spécialisé 9to5mac a réussi à se procurer un morceau du code d’iOS 14, la mise à jour de l’OS attendue avec les iPhone 12, en septembre prochain (ou peut-être un peu après à cause du Coronavirus). Ils y ont découvert de nombreux éléments concernant iMessage, l’Apple Watch 6, mais aussi ce qui ressemble bel et bien à un tiroir d’applications intelligent.

Le tiroir d’applications sur iOS 14

Selon 9to5mac, l’écran d’accueil d’iOS 14 devrait inclure une nouvelle page comprenant la liste de toutes les applications disponibles sur le téléphone, avec leur icône. Cela rappelle bien sûr le tiroir d’applications d’Android, mais aussi la présentation des applications de Windows Phone ou encore… le menu des réglages d’iOS.

La différence est que cet inventaire d’applications pourrait proposer différentes options de tri. 9to5mac évoque notamment un tri des applications en fonction de celles ayant des notifications à consulter, un autre pour les applications récemment utilisées ou encore une suggestion intelligente — propulsée par Siri — en fonction de l’heure et du lieu. Si vous avez l’habitude de lire l’actualité le matin au réveil, de vous commander à manger tous les vendredis soir quand vous êtes chez vous ou de lancer votre application de streaming musical dès que vous arrivez à la salle de sport, cette page pourrait vous le proposer au moment opportun.

iOS 14 n’a pas de date

Pour le moment, ces morceaux de code n’ont rien d’officiel et il se peut encore qu’Apple fasse marche arrière d’ici le déploiement final. Si la marque s’en tient à son calendrier habituel, nous devrions en découvrir davantage sur cette mise à jour au mois de juin, lors de la WWDC 2020, pour une sortie en septembre, avec les iPhone 12. Il est cependant plus que probable que ces dates soient décalées en raison des retards pris par les quarantaines de ce début d’année.