Apple WWDC : la présentation d’iOS 14 se fera uniquement en streaming

La conférence WWDC 2020 d'Apple qui dévoilera les nouveautés d'iOS 14 n'aura pas lieu physiquement en raison des risques posés par le coronavirus. L'événement se fera exclusivement en ligne.

La pandémie de coronavirus est le sujet dont tout le monde parle actuellement. En plus des mesures prises par les différents gouvernements, les entreprises aussi doivent prendre des précautions. C’est notamment le cas d’Apple dont la conférence WWDC 2020 dédiée aux développeurs sera exclusivement en ligne.

L’événement physique a en effet été officiellement annulé par la pomme. Phil Schiller, le directeur marketing d’Apple évoque en effet « la situation sanitaire actuelle » qui oblige sa firme à prendre une telle décision. Le représentant promet par ailleurs davantage d’informations dans les semaines à venir.

iOS 14

Pour le moment, le site officiel de la WWDC indique simplement que l’événement se tiendra dans le courant du mois de juin. Rappelons que pendant cette conférence, on attend des annonces pour la bêta d’iOS 14. La nouvelle mouture logicielle devrait permettre de se libérer de Safari et de Mail en tant qu’applications par défaut. On évoque aussi l’apparition d’un tiroir d’applications et une offensive d’iMessage contre WhatsApp avec de nouvelles fonctionnalités.

On attend également des nouveautés du côté de macOS et de watchOS. On rappellera au passage qu’une conférence d’Apple était attendue en mars pour la présentation de l’iPhone 9, mais celle-ci aurait été décalée. La raison reste la même : le risque de propagation du coronavirus (Covid-19).

D’autres événements du même genre ont aussi été touchés par cette vague d’annulations. On pense évidemment au MWC 2020, mais aussi à l’E3 ou à la Google I/O. Du côté de la firme de Cupertino, des mesures ont été prises également dans les Apple Store.