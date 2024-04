Comment nettoyer et désinfecter son smartphone, son clavier, sa manette, ses écouteurs ou sa souris ?

Voici quelques conseils pour nettoyer et désinfecter votre écran de smartphone, vos écouteurs, votre manette de jeu, votre tablette tactile, votre clavier ou votre souris.

Nos smartphones, claviers, manettes, écouteurs et souris sont des nids à bactéries et à virus. Il est donc important de les nettoyer et de les désinfecter régulièrement pour éviter tout risque de contamination. Voici quelques conseils pour le faire efficacement.

Nettoyer et désinfecter une manette de jeu, un clavier ou une souris

Vous devriez déjà nettoyer et désinfecter souvent votre clavier, en plus d’être un nid à microbes, la poussière et les saletés peuvent avoir un impact sur ses performances et sa fiabilité.

Voici les étapes à suivre pour nettoyer et désinfecter correctement un clavier :

Si votre clavier est filaire, débranchez-le (port USB), si c’est un clavier d’ordinateur portable ou un clavier sans-fil… éteignez tout ! Retournez le clavier pour faire tomber les saletés, vous pouvez taper dessus doucement et le secouer. Pour un ordinateur portable, nous vous conseillons de maintenir l’écran (ouvert) avec votre seconde main ; Utilisez ensuite une bouteille d’air comprimé pour souffler les débris, c’est à moins de 10 euros sur Amazon ; Trempez un coton-tige dans un peu d’isopropanol, vous en trouverez sur Amazon, passez le coton-tige entre les touches ; Frottez ensuite le clavier avec un chiffon imbibé d’isopropanol (un carré de coton fonctionne aussi), vous pouvez ensuite passer un chiffon en microfibre pour enlever l’isopropanol. À défaut d’avoir de l’isopropanol, vous pouvez utiliser une lingette antiseptique.

Pour information, l’isopropanol (alcool isopropylique) est un alcool utilisé pour la désinfection, mais aussi comme antiseptique. Attention tout de même, ce composé chimique est inflammable et irritant. Il doit être maintenu loin de la chaleur et de toute flamme. Nous vous déconseillons également de le respirer, il provoque des maux de tête et des vertiges.

Pour votre souris ou votre manette de jeu, utilisez une lingette antiseptique ou un chiffon imbibé d’isopropanol, après l’avoir débranchée évidemment. Passez délicatement la lingette ou le chiffon sur l’ensemble. Vous pouvez ensuite l’essuyer avec un chiffon microfibre ou un simple mouchoir propre.

Nettoyer et désinfecter un smartphone ou une tablette

Le smartphone est un nid à bactéries. Des études ont conclu qu’il y avait sur son écran plus de bactéries que sur une barre de métro ou une cuvette de toilettes… Pourtant, vous touchez votre smartphone en moyenne toutes les 10 minutes. C’est le problème de l’ensemble des écrans tactiles, en particulier les écrans des machines publiques comme les distributeurs de billets. Heureusement, si vous ne pouvez pas tout désinfecter, vous pouvez désinfecter votre smartphone.

Pour éviter de rayer l’écran de votre smartphone, il va falloir être précautionneux ! Nous vous déconseillons d’utiliser un produit lave-vitre, un détergent ménager, de l’air comprimé, un aérosol, un solvant, de l’ammoniaque ni un produit abrasif ou contenant du peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) pour nettoyer votre smartphone ou votre tablette. Les écrans tactiles sont souvent protégés par un revêtement oléophobe. Si vous faites une mauvaise manipulation, vous risquez de dégrader ce revêtement très utile ; Débranchez tout et éteignez votre smartphone ou votre tablette ; Lavez-vous les mains ; En fonction de votre smartphone, vous pouvez utiliser une lingette antiseptique ou un chiffon imbibé d’isopropanol. Vous pouvez également utiliser un gel à base d’alcool sur une feuille d’essuie-tout propre ; Enfin, passez un chiffon en microfibre en formant de petits cercles. Pour laver le chiffon en microfibres, trempez-le dans l’eau chaude avec du savon. L’eau chaude sert à ouvrir les fibres et libérer la saleté contenue dans les microfibres. Ne lavez pas votre écran tant que le chiffon n’est pas complètement sec (ou légèrement humide) au toucher.

Pour éviter de le rayer ou de l’abîmer, vous pouvez également et simplement utiliser un chiffon en microfibre. Contrairement aux serviettes à base de papier, les chiffons en microfibre nettoient en douceur l’écran sensible de votre smartphone ou de votre tablette sans risque de le rayer.

Sachez que le revêtement Gorilla Glass de Corning qui équipe pratiquement tous les smartphones de haut de gamme est un verre minéral, un verre trempé d’alcali-alumino-silicates. Vous pouvez le nettoyer avec n’importe quel produit ménager sans risque. Néanmoins, certains constructeurs déconseillent les solutions citées plus haut. Si vous avez une protection d’écran, vous pouvez utiliser une lingette antiseptique.

Pour aller plus loin, sachez que vous pouvez également désinfecter votre smartphone par rayonnement UV (ultra-violet). Une caractéristique unique de la lumière UV est sa gamme de longueurs d’onde spécifiques, comprises entre 200 et 300 nanomètres (milliardièmes de mètre), qui sont considérées comme germicides, ce qui signifie qu’elles ont la capacité d’inactiver les micro-organismes tels que les bactéries, les virus et les protozoaires. Il existe un produit spécifique pour les smartphones nommé PhoneSoap… mais qui coûte une fortune.

Désinfecter et nettoyer des écouteurs ou un casque audio

Nous vous conseillons également de désinfecter vos AirPods, écouteurs true wireless et autres casques audio. Pour cela, utilisez un coton-tige imbibé d’isopropanol ou d’un gel à base d’alcool. Un chiffon en microfibre sera ensuite pratique pour l’extérieur et l’étui de chargement, tandis que le coton-tige fonctionne bien pour nettoyer les grilles des haut-parleurs. Vous pouvez également utiliser un cure-dent pour déloger certains résidus.

Comme les conseils plus haut, n’utilisez pas d’eau ni d’aérosols, de solvants ou d’abrasifs.

Où trouver des chiffons en microfibre ?

Nous vous conseillons tout simplement les chiffons microfibre AmazonBasics, que vous pouvez acheter par six, douze ou vingt-quatre.

Les mauvais conseils à ne pas suivre

Terminons par quelques mauvais conseils

qu’il faut absolument éviter de suivre :

Ne crachez par sur votre écran pour le nettoyer, vous allez encore plus le salir ;

N’appuyez pas trop fort sur votre écran, vous risquez de l’abîmer ;

N’utilisez pas de serviette en papier ou du papier de soie. Ces derniers contiennent des fibres de bois qui peuvent abîmer votre écran ;

Évitez de pulvériser de l’eau directement sur l’écran (par exemple sous le robinet d’eau), même si votre smartphone est résistant à l’eau (il n’est pas résistant à la pression de l’eau) ;

Encore une fois : n’utilisez pas de produits abrasifs.

