iOS 14 : 5 ans après sa sortie, l’iPhone 6S serait toujours mis à jour

Apple prépare le lancement d'iOS 14 pour sa conférence en ligne WWDC. De nouvelles sources pointent vers une compatibilité très large de la mise à jour avec les iPhone.

Depuis plusieurs années, Apple s’est fait une spécialité de proposer un suivi particulièrement long des mises à jour iOS pour ses appareils. Ainsi l’iPhone SE de première génération, lancé en 2016, et l’iPhone 6S, lancé en 2015, ont toujours le droit à la dernière version en date : iOS 13. Mais chaque année la question des appareils abandonnés par la marque se pose. Cette année, la mise à jour du système ne devrait laisser personne derrière.

Tous les iPhone sous iOS 13 auraient le droit à iOS 14

En janvier 2020, une première source indiquait que l’ensemble des appareils actuellement compatibles avec iOS 13, auraient le droit à la mise à jour vers iOS 14. C’est aujourd’hui une deuxième source, venant du site The Verifier, qui vient ajouter du crédit à cette rumeur. D’après le site israélien, qui indique avoir reçu l’information d’une source fiable travaillant au développement d’iOS, même les plus vieux appareils d’Apple comme l’iPhone 6S auraient le droit à iOS 14.

Nous ne connaissons pas assez l’historique du site The Verifier pour ne pas omettre de prendre cet article comme une rumeur, mais c’est bien le fait d’avoir deux sources venant de sites différents qui ajoute en crédibilité à l’ensemble. D’autant que les mises à jour d’iOS apportent désormais moins de nouveautés qu’auparavant, rendant plus simple une compatibilité avec d’anciens appareils.

Si cela se vérifie, ce serait en tout cas une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone SE et iPhone 6S qui pourront au moins conserver leurs appareils un an de plus, avant qu’il ne soit plus supporté par la marque. Un exemple dont on aimerait que plus de marques s’inspirent, que ce soit sur le marché des smartphones ou non.