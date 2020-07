Apple et Carrefour s’accordent pour intégrer les cartes de fidélité à Apple Pay

Apple étend l'influence de son système de paiement Apple Pay aux cartes de fidélité. Première enseigne en France à profiter de cet élan, Carrefour permet depuis cette semaine à ses clients d'ajouter la sienne à leur Apple Wallet pour ne plus jamais sortir le portefeuille lors du passage en caisse.

Apple et Carrefour se sont mis d’accord, les clients de l’enseigne française de grande distribution pourront désormais ajouter la carte de fidélité du groupe à leur Apple Wallet pour en permettre l’utilisation via le système de paiement Apple Pay. Cette nouveauté intervient en France après que plusieurs partenariats ont déjà été contractés par Apple en cette direction au Japon, en Australie ou encore aux Etats-Unis, rappelle BFMTV. L’idée pour Apple et d’étendre la sphère d’influence de son système de paiement et de son portefeuille virtuel, alors que l’essentiel des banques, y compris en France, sont désormais compatibles avec l’écosystème Apple Pay.

Deux identifications nécessaires…

Pour utiliser cette nouveauté, les clients de Carrefour doivent au préalable ajouter leur carte de fidélité à leur application Apple Wallet. Utiliser cette carte virtuelle se fera alors au moment du paiement, comme avec une carte de fidélité classique, mais en sollicitant Apple Pay par deux fois. La première étape consiste en effet à lancer Apple Pay, s’identifier (via Face ID ou Touch ID notamment), puis passer la carte de fidélité sur le terminal de paiement à l’aide de son iPhone ou d’une Apple Watch. Le paiement sera alors réclamé et nécessitera de sélectionner cette fois sa carte bancaire sur Apple Pay… normalement toujours ouvert.

Le système est conçu de façon à identifier automatiquement l’utilisation d’un terminal de paiement Carrefour afin d’associer la carte de fidélité correspondante. Une technique efficace pour fluidifier le passage, avance Carrefour. Une bonne chose en période d’épidémie.

« Le paiement sans contact constitue une alternative de plus en plus prisée et en intégrant la carte de fidélité Carrefour, nous allons plus loin qu’un simple paiement et offrons à nos clients un passage en caisse fluide et sans contact », explique ainsi Marie Cheval, chargée des hypermarchés et des services financiers chez Carrefour, citée par BFMTech.

Il est possible d’ajouter certaines cartes de fidélité dans Apple Wallet. Mais il fallait ensuite en scanner le code-barre ou le QR Code pour les utiliser. Carrefour simplifie l’usage en ayant recours au sans-contact comme avec une carte de paiement. Parallèlement, Carrefour a récemment signé un autre partenariat, avec Google cette fois, pour permettre à ses clients de commander leurs courses par simple commande vocale à l’aide de Google Assistant.