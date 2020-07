Éducation numérique : Apple met en ligne des outils pour apprendre à son rythme durant l’été

Apple renforce son implication dans l’éducation numérique en mettant en place un espace destiné aux enseignants et aux élèves. Des outils, des applications, des cours en ligne et des sessions vidéo sont disponibles pour continuer d’apprendre ou faire classe à distance.

Le gouvernement a lancé le programme Vacances apprenantes pour renforcer les apprentissages des plus jeunes durant l’été et faire oublier la difficile période du confinement. Mais tout le monde ne peut se rendre dans les « écoles ouvertes » pour le primaire jusqu’au lycée professionnel, ou partir dans des « colos apprenantes ». Dans ce contexte d’apprentissage estival à son rythme, Apple a décidé d’apporter sa pierre à l’éducation numérique.

Pour des vacances éducatives

Après une fin d’année scolaire quelque peu perturbée pour les enseignants comme les élèves et leurs parents, la firme de Tim Cook va déployer tout un espace en ligne avec des ressources, des sessions et des outils pour aider à l’apprentissage comme à l’enseignement. Sur son site en ligne, la marque américaine a décidé de proposer des sélections d’applications mobiles, des cursus en vidéos ainsi que des manuels pour permettre d’apprendre depuis son domicile ou son lieu de villégiature.

Les applis s’adressent tout aussi bien aux établissements scolaires pour la prochaine rentrée qu’aux parents qui veulent trouver les bonnes ressources pédagogiques. Les manuels à disposition sont regroupés dans l’appli Livres. À noter qu’une bonne majorité sont souvent en anglais.

Et si vous ne voulez pas trop surcharger vos enfants durant leurs vacances, ils pourront profiter d’une sélection de 30 activités pour iPad (à partir de 4 ans). Et une bonne partie ne nécessite pas d’écran !

Des outils pour les enseignants aussi

Pour les enseignants, Apple a mis à disposition des idées de cours au travers du programme Apple Teacher, mais aussi des outils pour structurer technologiquement ses cours grâce à des outils évidemment présents sur Mac ou iPad. Les programmes maisons les plus connus comme Everyone Can Code (des sessions d’apprentissage facilité du code) ou encore Develop in Swift (pour créer ses applis) héritent de nouvelles améliorations et restent accessibles gratuitement.

Durant le confinement, les géants comme Google ou Apple ont multiplié les initiatives pour s’attirer les bonnes grâces du corps enseignants comme des parents. De quoi faire l’école à la maison avec des ressources multiples, souvent ludo-éducatives, pour accompagner autant les parents apprentis professeurs que les enfants déscolarisés malgré eux. Un domaine dans lequel les gens de la Silicon Valley tentent de s’implanter massivement pour des raisons autant matérielles que logicielles. Et le confinement semble s’être apparenté à du pain béni pour leurs projets.