AirPods : les écouteurs d’Apple pourraient adapter leur volume à votre environnement

Afin d'aider les utilisateurs d'AirPods à être bien plus conscients de leur environnement et des risques potentiels, Apple a enregistré un brevet visant à réduire automatiquement le volume des AirPods dans certaines situations.

Les systèmes de réduction du bruit ou d’isolation passive sur les casques et écouteurs sont pratiques pour profiter de sa musique dans une bulle. Néanmoins, ils ne sont pas sans risque. Dans la rue, il peut en effet être plus sécurisant de diminuer la réduction de bruit pour mieux entendre les véhicules alentour et prévenir un accident.

C’est cette idée que semble avoir suivi Apple avec l’enregistrement d’un brevet auprès de l’USPTO, le bureau américain en charge de la propriété intellectuelle. Comme l’a repéré le site Apple Insider, le constructeur a publié un brevet visant à modifier automatiquement le volume de ses écouteurs en fonction du contexte. Apple précise que le système vise à proposer un « système audio contextuel configuré pour ajuster la lecture audio en fonction des données de position ».

Une modification du volume selon votre environnement

Concrètement, les écouteurs seraient ainsi capables de détecter leur position dans l’oreille pour ajuster le volume sonore, ou couper la musique. Une fonctionnalité que l’on retrouve déjà avec les AirPods, puisque grâce aux différents capteurs, ils savent lorsqu’ils sont positionnés dans l’oreille et mettent la musique en pause lorsqu’ils sont retirés. Le système breveté irait cependant plus loin encore avec un ajustement du son en fonction de l’activité de l’utilisateur ou de sa géolocalisation. Par exemple, si les écouteurs comprennent que l’utilisateur est à vélo, ils pourraient diminuer le volume sonore pour lui permettre de mieux entendre les sons extérieurs.

Ce type de fonctionnalité ne serait pas une première pour des écouteurs. De son côté, Google, avec les Pixel Buds, propose déjà une adaptation automatique du volume sonore en fonction des sons extérieurs. Dépourvus de réduction de bruit, les écouteurs vont augmenter le volume dans l’oreille s’ils repèrent un environnement bruyant.

Pour l’heure, il ne s’agit néanmoins que d’un brevet enregistré par Apple. On ignore donc encore si ces fonctionnalités seront intégrées sur les prochains écouteurs du constructeur, ou proposées sur les AirPods et AirPods Pro actuels grâce à une mise à jour.