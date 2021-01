Apple préparerait un MacBook Air plus léger avec le retour du MagSafe et une puce M2

Trois ans après son retour sur le devant de la scène, et quelques mois après une nouvelle version boostée par la puce M1 d’Apple, le MacBook Air serait déjà sur le point de s’offrir un nouveau look, plus léger et plus fin.

Si 2020 a vu le renouveau des MacBook Pro et MacBook Air à l’intérieur avec l’arrivée de la puce maison M1, Apple plancherait désormais sur un changement qui se voit à l’extérieur. Selon Bloomberg citant des sources internes, la marque à la pomme travaillerait sur un modèle de MacBook Air plus léger et plus fin.

Un modèle 15 pouces en réflexion

Tout cela serait possible grâce à des bordures d’écran beaucoup plus fines, un élément sur lequel Apple est distancé par la concurrence, notamment Huawei et ses produits quasi sans bords. Cela n’empêcherait pas le MacBook Air de conserver son écran de 13 pouces. Le poids subirait aussi un léger régime. Mais un modèle 15 pouces serait également dans les esprits en profitant du nouveau design. Cependant, les sources de Bloomberg estiment que ça ne devrait pas intervenir dans le même temps.

Et le design ne serait pas le seul élément à opter pour un coup de jeune, trois ans après le retour du modèle emblématique dans une nouvelle robe. La prise MagSafe (celle qui aimante l’alimentation pour éviter de se prendre les pieds dans le câble, pas la technologie de recharge des iPhone 12) serait aussi de la partie. Son abandon avait été un crève-cœur pour les fans d’Apple. Elle est murmurée de longue date, mais reste à confirmer. Et pour parfaire le tout, l’ordinateur portable maison serait boosté par la puce M2. Le MacBook Air compterait aussi sur deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4.

Toute la gamme Mac remise à neuf

Cette nouvelle déclinaison du modèle désormais d’entrée de gamme aux côtés des MacBook Pro serait néanmoins une version « haut de gamme » du MacBook Air 2020 qui resterait au catalogue. Apple a pris l’habitude de conserver deux générations de produits lorsqu’ils présentent une allure ou des spécificités différentes. Il s’agirait surtout d’une révision rapide du produit qui a mis des années avant de revenir sur le devant de la scène et connaîtrait là sa troisième version depuis 2018.

Mais n’espérez pas voir ce nouveau MacBook Air de sitôt. Son arrivée ne serait pas prévue avant la fin 2021 — fenêtre habituelle de tir d’Apple pour ses ordinateurs —, voire début 2022.

Apple aurait aussi en tête de mettre à jour tout son catalogue d’ordinateurs, du MacBook Pro qui hériterait d’un port pour carte SD, à l’iMac qui n’a pas été modifié depuis près de 10 ans, en passant par le Mac Pro qui pourrait profiter d’une puce maison et d’une déclinaison Intel.