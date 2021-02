iPhone 12 : Apple plancherait sur une batterie externe compatible MagSafe

Apple aurait prévu de commercialiser une batterie externe officielle exploitant MagSafe sur les iPhone 12. Mais plusieurs problèmes auraient retardé ce projet

Apple serait actuellement en train de concevoir une batterie externe capable de se connecter via Magsafe sur les iPhone.

En plus du traditionnel port Lightning, avec ses iPhone 12, Apple a présenté un nouveau mécanisme de chargement magnétique. Le dispositif est optionnel et se présente sous la forme d’un chargeur vendu séparément venant s’aimanter au dos de l’appareil.

Selon Bloomberg, il semblerait qu’Apple soit actuellement en train de concevoir une batterie externe utilisant cette technologie. La société y plancherait depuis au moins un an.

À l’heure actuelle, plusieurs prototypes auraient été conçus et selon une source interne, contrairement aux batteries externes précédemment commercialisées par Apple — les Smart Battery Case — ici, il n’y aurait pas d’étui inclus. Le dispositif magnétique permettrait ainsi à la société de proposer une solution plus simple, moins volumineuse et probablement moins difforme.

Un projet plus compliqué que prévu

Au travers de leurs tests, les ingénieurs ont dû revoir leurs travaux à plusieurs reprises, ce qui aurait retardé la sortie de ce prochain accessoire. Ils auraient notamment dû faire face à un problème logiciel indiquant de manière erronée une surchauffe de cette batterie externe. L’utilisation de cette batterie avec un étui de protection aurait également posé divers soucis. Sans plus de précisions, on imagine que cela a dû altérer le débit de charge.

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’est formulée par Apple sur cet accessoire. D’ailleurs, à l’instar du fameux AirPower, ce dernier pourrait ne jamais voir le jour. Reste qu’un testeur a identifié la mention « battery pack » au sein du code d’iOS 14.5 en bêta 2, une note qui a toutefois été retirée depuis.

Pour MagSafe, Apple ne propose officiellement que de porte-cartes magnétiques en cuir comme accessoires. Plusieurs fabricants tiers ont déjà conçu des batteries externes exploitant cette technologie.

Rappelons que selon certains rapports, MagSafe pourrait refaire son apparition sur la prochaine génération des MacBook Pro avec un connecteur magnétique. Le dispositif avait été retiré suite à l’introduction du port USB C.