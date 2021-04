L’App Store d’Apple rejette désormais des applications utilisant un SDK qui traque vos données sans votre accord

Plusieurs applications ont été rejetées de l'App Store en raison d'un SDK utilisé par les développeurs.

La nouvelle stratégie d’Apple concernant la vie privée va décidément faire grincer des dents. Depuis le lancement d’iOS 14, Apple a renforcé la politique de l’App Store concernant la transparence des applications vis-à-vis des données collectées, au grand dam de Facebook. Une stratégie plutôt intelligente qui a permis à Apple de renforcer son image de marque sur le marché des smartphones.

On apprend désormais que la firme passe une nouvelle étape dans sa façon de filtrer les applications de l’App Store.

Plusieurs développeurs ont remarqué qu’Apple rejetait leurs applications sur l’App Store en raison de l’utilisation de Adjust SDK, un outil de développement qui permet de collecter des données sur l’appareil des utilisateurs. Ce SDK a la particularité de ne pas demander le consentement des utilisateurs avant de commencer à traquer des informations. C’est ce qu’a confirmé Eric Seufert au site 9To5Mac, en ajoutant qu’Adjust pouvait aussi donner des conseils pour éviter les règles d’Apple sur la transparence des applications de l’App Store.

Per a number of developers, Apple has begun rejecting app updates that include the Adjust SDK related to its collection of data used for device fingerprinting.

— Eric Seufert (@eric_seufert) April 1, 2021