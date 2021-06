Apple iPad Pro : ses 16 Go de RAM ne serviraient pas à grand-chose

On sait depuis longtemps qu’iOS est très parcimonieux dans son usage de mémoire vive sur iPhone, mais il en va de même sur iPad. D’après certains développeurs, les capacités de RAM proposées par l’iPad Pro M1 seraient pour l’instant largement sous-exploitées.

Quelle quantité maximum de mémoire vive le tout dernier iPad Pro est-il capable d’exploiter ? Certainement pas 16 Go. C’est ce qui ressort des observations faites par l’un des développeurs à l’origine de l’application ArtStudio Pro. D’après lui, la nouvelle tablette haut de gamme d’Apple, proposée en versions 8 Go (si l’on opte pour 128, 256 ou 512 Go de stockage) ou 16 Go (réservée aux modèles 1 To et 2 To), est absolument incapable de tirer parti d’une telle capacité de RAM. En tout cas d’un point de vue applicatif.

En l’occurrence, les applications ne seraient tout simplement pas en mesure d’exploiter plus de 5 Go de mémoire vive sur l’iPad Pro 16 Go. Pire, leur allouer plus de mémoire vive résulterait à des plantages systématiques.

L’iPad Pro M1 trop économe en RAM pour son propre bien

« Il y a un gros problème avec l’iPad Pro M1. Après avoir fait des stress tests et d’autres essais sur le nouvel iPad Pro M1 avec 16 Go de RAM, il s’est avéré que l’application [ProCreate] ne peut utiliser QUE 5 Go de RAM SEULEMENT ! Si nous allouons plus, l’application plante. C’est seulement 0,5 Go de plus qu’avec les anciens iPads dotés 6 Go de RAM ! Je suppose que ce n’est pas mieux sur un iPad Pro 8 Go », explique le développeur sur le forum de l’outil.

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. As soon as we have access to more, we’ll pass that on to you, too 💜 — Procreate (@Procreate) May 28, 2021

Suite à ce message, les développeurs de ProCreate ont confirmé que leur application est actuellement limitée en termes de quantité maximale de RAM exploitable… et la chose n’est effectivement pas de leur fait. Comme le rappelle MacRumors, les iPad Pro de l’an dernier se contentaient de 6 Go de mémoire vive. Une utilisation maximale de 5 Go de RAM était par conséquent cohérente.

Difficile toutefois de comprendre pourquoi Apple n’a pas réévalué cette limite afin d’utiliser au mieux la configuration matérielle de sa dernière génération d’iPad Pro. En l’état, pour les développeurs comme pour les utilisateurs, la situation est frustrante : les applications de création (entre autres) n’exploitent pas le plein potentiel des nouvelles tablettes d’Apple.

Alors à quoi sert le passage de 6 Go de RAM à 8 ou 16 Go ? Pour l’instant, cela permet surtout à iOS de maintenir plus d’applications ouvertes en arrière-plan sans impacter les performances. Reste à savoir si Apple profitera de sa conférence WWDC, attendue le 7 juin prochain, pour lever ses limitations avec iPadOS 15. Réponse dans une semaine.