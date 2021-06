iPhone 13 Pro : Apple proposerait un nouveau coloris plus sombre que d’habitude

Pour l'iPhone 13 Pro, Apple aurait prévu une nouvelle couleur : un noir profond avec un revêtement pensé pour éviter les traces de doigts.

Chaque année, l’iPhone a droit à un nouveau coloris, parfois même plus. Cette année, pour l’iPhone 13 Pro, c’est un nouveau noir, plus sombre, qui serait à l’honneur.

Back in black

L’information provient de leaker Max Weinbach par le biais de la chaîne YouTube Everything Apple Pro. Selon le jeune rédacteur freelance, l’iPhone 13 Pro aurait droit à une nouvelle robe noire plus sombre qu’à l’accoutumée, ou tout du moins plus sombre que le modèle Graphite actuellement disponible. Il ne s’agirait pas d’un noir absolu, mais plutôt d’un gris très sombre proche de la couleur hexadécimale #121212 (le noir profond étant #000000).

La rumeur en elle-même n’est pas récente. En mars dernier déjà, il se murmurait que l’iPhone 13 Pro se déclinerait dans une nouvelle couleur noire mate avec des rebords en acier inoxydable recouverts d’un revêtement oléophobe anti traces de doigts. Même ces tranches pourraient en outre être plus sombres alors qu’elles étaient claires et brillantes sur la génération précédente.

On se souvient qu’en 2016, les iPhone 7 et 7+ affichaient déjà une coque « noir de jais » du plus bel effet avec un revêtement mat qui n’accrochait que très peu les traces de doigts. Depuis, de multiples rumeurs évoquaient le retour d’une teinte noire mate sur les différents modèles d’iPhone, mais Apple s’est contenté de décliner le gris en plusieurs nuances, tout en rajoutant de la couleur pour ceux qui préfèrent les téléphones plus visibles.

Une simple rumeur

Pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur qui, comme les précédentes, pourrait être tuée dans l’œuf. La réponse officielle sera livrée par Apple lors de la présentation complète de sa nouvelle gamme de smartphones. Cet évènement est attendu pour le moment autour du mois de septembre.