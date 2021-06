Apple recrute un ancien ponte de BMW spécialisé dans les voitures électriques

Le recrutement est tout frais, il date de quelques semaines seulement. Bloomberg nous apprend qu'Ulrich Kranz, ex-cadre supérieur de BMW et ancien CEO du constructeur de véhicules électriques américain Canoo, travaille maintenant chez Apple.

Son aide sera certainement précieuse pour booster le projet Apple Car. On apprend aujourd’hui qu’Apple a recruté dans l’ombre Ulrich Kranz. Ancien ponte de BMW (30 ans de maison) ayant travaillé à l’élaboration des modèles électriques i3 et i8, l’intéressé avait co-fondé le constructeur de véhicules électriques américain Canoo en 2017 et en occupait toujours le poste de CEO. Le voilà maintenant chez Apple, depuis quelques semaines note Bloomberg, qui précise que l’intéressé devra référer à Doug Field, ancien cadre de Tesla, maintenant responsable du projet Apple Car dans l’organigramme du géant de Cupertino selon les sources du média new-yorkais.

Comme le rappelle Bloomberg, ce recrutement s’inscrit dans la liste de plus en plus étoffée de profils ayant rejoint Apple ces dernières années. La firme a notamment débauché plusieurs cadres de Tesla depuis les débuts de son projet de véhicule en 2014. Ces derniers occupent maintenant des postes clés dans les secteurs de l’ingénierie de transmission, du logiciel de conduite autonome, ou encore dans le design de l’habitacle et de la carrosserie.

Trois départs ces derniers mois dans la division Apple Car

Reste qu’Apple a perdu ces derniers mois trois cadres attachés à sa division auto et spécialisés respectivement dans l’ingénierie, les systèmes de sécurité et la robotique. Le recrutement d’Ulrich Kranz intervient après ces départs.

Son recrutement se fait par ailleurs quelques mois après l’entrée en bourse de Canoo. L’entreprise doit notamment commercialiser l’année prochaine un minivan électrique attendu à moins de 35 000 dollars. Selon certaines rumeurs, Canoo aurait par ailleurs été en discussion avec Apple pour un éventuel rachat.

L’embauche par Apple d’un ancien de BMW n’a quoi qu’il en soit rien d’étonnant quand on connait les affinités entre les deux groupes, qui collaborent depuis 2004 sur des systèmes d’infodivertissement. Récemment Apple et BMW étaient également partenaires pour transformer l’iPhone en clé permettant de déverrouiller certains véhicules du constructeur automobile allemand.