Vive Voix : Apple laisse s’exprimer l’inclusivité et la diversité

Apple Music, Apple TV, App Store, Livres ou même Podcasts sont placés sous le sceau de l'inclusivité et la diversité. Depuis lundi et durant deux semaines, la marque à la pomme veut amplifier les voix françaises qui s'engagent en mettant en avant des créateurs et créatrices de contenus.

Après le mois des Fiertés mis à l’honneur durant tout le mois de juin, Apple met l’accent sur la diversité et l’inclusivité en ce début juillet. Cette semaine et la suivante sont consacrées à valoriser les voix françaises qui veulent apporter du changement dans la société.

L’événement « Vive Voix » est une initiative d’Apple France qui tient sa première édition. Il sera visible sur tous les services de la marque à la pomme avec la volonté de faire porter un message autour de l’accessibilité, de la différence et de la diversité. Des valeurs chères à la firme de Tim Cook, mais pas toujours suffisamment visibles chez nous.

Pour ce faire, des contenus vont être mis en avant ainsi que des créateurs, artistes, auteurs, etc. sur Apple Music, Apple TV, l’App Store, Podcasts ou encore Apple Books.

Selon Apple, cette opération doit suivre trois engagements : « porter auprès du grand public des messages forts venant de talents engagés, faire découvrir aux utilisatrices et utilisateurs des services Apple de nouveaux contenus et enfin mettre en valeur la richesse de la création française en 2021. »

Des applications pour faire avancer la société

Pour accompagner l’initiative, Apple a nommé des ambassadrices et ambassadeurs comme Jean-Pascal Zadi, acteur et réalisateur césarisé pour son film Tout simplement noir autour de l’identité et du communautarisme. « J’essaie de montrer […] que le racisme est l’affaire de tous, pas seulement le problème de ceux qui en souffrent, et que l’humour peut être un bon moyen pédagogique pour aborder certaines questions« , explique-t-il en amont de l’opération. Seront également à suivre la musicienne Yndi, la journaliste Nesrine Slaoui ou encore la DJ Anetha qui a créé son propre label pour rendre visible des artistes de cultures différentes et des femmes dans la musique électro.

L’App Store va également pousser des applications comme RogerVoice qui mise sur la technologie pour permettre aux personnes malentendantes ou muettes de rester en communication avec le monde extérieur et même d’avoir des conversations téléphoniques. Le studio Accidental Queens, dont les jeux vidéo mobiles veulent faire réagir sur des sujets comme les violences faites aux femmes, le rapport aux médias ou la condition LGBT, est aussi à l’honneur pour porter des valeurs sociales et de réflexion sur notre quotidien.

Et l’on trouve aussi des applications comme Vibz dont le moteur a été la danse. La réflexion de ses conceptrices, une chorégraphe professionnelle et une développeuse, a été d’offrir la possibilité à tous ceux qui n’osaient pas aller en école se soumettre au regard des autres d’apprendre à danser depuis chez eux.