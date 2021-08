ASUS : le tout nouveau Intel 8 coeurs Alder Lake-P viendrait armer le VivoBook 16 pouces

De nouvelles entrées dans UserBenchmark dévoilent un nouveau PC portable ASUS VivoBook équipé de processeurs de nouvelle génération Intel Alder Lake-P. Puissant, ce dernier adopterait notamment une puce à 8 cœurs et un nouveau format de 16 pouces.

S’ils font beaucoup parler d’eux sur PC de bureau, les futurs processeurs Intel Alder Lake, attendus en fin d’année, arriveront aussi en version basse consommation sur PC portables au travers de l’appellation « Alder Lake-P ». On découvre aujourd’hui qu’ASUS compte bien tirer partie des références les plus costaudes de cette nouvelle gamme de processeurs mobiles pour sa prochaine lignée d’ordinateurs portables VivoBook.

Trois nouvelles entrées repérées par WCCFTech sur UserBenchmark nous renseignent en effet sur l’émergence d’au moins un nouveau modèle de VivoBook : l’ASUS VivoBook X1603ZA. Ces trois entrées font référence à la même configuration de l’appareil, qui passerait notamment sur un format de 16 pouces pour s’équiper d’un gros processeur Alder Lake-P. À l’heure actuelle ce gabarit n’existe pas sur la game VivoBook d’ASUS, qui se contente essentiellement de modèles aux formats classiques de 14, 15,6 ou 17,3 pouces.

Un processeur puissant sur un PC portable abordable ?

La puce embarquée par ce nouveau VivoBook dispose de 8 coeurs et 12 threads (4 coeurs / 8 threads hautes performances Golden Cove + 4 coeurs / 4 threads basse consommation Gracemont) mais n’est pas encore cadencée à ses fréquences définitives. Elle se limite pour l’instant à 1 GHz en fréquence de base et 2,6 GHz en boost. Cela dit elle fait déjà forte impression en prenant facilement le pas sur l’actuel Core i7-1185G7 (Tiger Lake).

Dans son état actuel, la puce Alder Lake-P du VivoBook X1603ZA glane en effet 153 points en calcul single-core et 739 points en tests multi-core sous UserBenchmark, contre 159 points en single-core et 582 points en multi-core pour le 1186G7… cadencé pour rappel entre 3,0 et 4,8 GHz. Comme sur PC de bureau, les performances d’Alder Lake et son architecture hybride (inspirée du design big.LITTLE) semblent donc au rendez-vous.

Le VivoBook X1603ZA pourrait du reste compter sur 16 Go de DDR4 à 3200 MHz et sur un 1 To de stockage en SSD. Nous devrions enfin profiter d’une partie graphique Intel Xe intégrée au processeur et dotée de 96 unités d’exécution. Reste maintenant à savoir si l’appareil conserverait bien le placement tarifaire relativement abordable de la gamme VivoBook chez ASUS. Si c’est le cas, il pourrait s’agir d’un concurrent féroce à certains appareils du même gabarit… comme le Honor MagicBook Pro 16, par exemple.