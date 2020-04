ROG Zephyrus Duo 15 : 300 Hz ou 4K, RTX 2080 Super et double écran, ASUS ne fait plus de concessions

Asus présente une nouvelle génération de PC ROG. Au sommet de la pyramide se trouve le Zephyrus Duo, nouveau fleuron de la marque gaming.

On connaissait le ZenBook Pro Duo d’Asus, voici désormais son cousin gaming : le ROG Zephyrus Duo. On retrouve le second écran, qui a reçu quelques améliorations, mais on fait bouger le curseur performance vers les jeux vidéo.

L’écran qui cachait un système de refroidissement

Comparé au Zenbook Pro Duo, Asus a ici intégré un changement important en termes de design : l’écran secondaire va désormais pivoter automatiquement.

L’utilisateur n’a pas vraiment de contrôle dessus, l’écran secondaire va venir s’élever en ouvrant le PC pour rendre la distance entre les deux écrans plus faibles, mais aussi offrir un meilleur confort de lecture. Cela permet aussi à Asus d’intégrer un nouveau système de refroidissement sous l’écran secondaire.

Que faire d’un second écran ?

L’intégration d’un second écran pour un joueur n’est pas forcément quelque chose d’intuitif. Asus annonce plusieurs cas d’utilisation de cet écran secondaire qui permettra notamment à un streamer de surveiller son chat sans faire ALT+TAB, grâce à une intégration native de Xplit et Overwolf.

Asus promet que d’autres partenaires seront annoncés à terme pour tirer au mieux parti de cet écran secondaire. En attendant, il pourra toujours être librement utilisé par le joueur comme un écran secondaire sous Windows. Pratique pour y placer un guide par exemple.

Caractéristiques techniques

Voici les caractéristiques annoncées par Asus pour cette machine, avec plusieurs configurations proposées.

CPU : Intel 10e Gen i7-1085H Intel 10e Gen i9-10980HK

GPU : Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER

Écran 15,6 pouces 4 K UHD IPS Adobe RGB (3840 x 2160 pixels) Full HD IPS sRGB 300 Hz

16 Go de RAM DDR4 3200 MHz

Jusqu’à 2 To de stockage NVME PCIe 3.0 x 4 (RAID 0)

connecteurs : 1 USB-C Thunderbolt 3 2 USB 3.0 Type-A (droite) 1 USB 3.0 Type-A (arrière) 1 HDMI 2.0 b 2 jack 3,5 mm 1 RJ45 Ethernet

Batterie de 90 Wh

36 x 26,8 x 2,1 cm

environ 2,4 kg

RTX 2080 SUPER et écran 300 Hz

La nouvelle gamme de machines ROG, dont ce Zephyrus Duo est le fleuron intègre la nouvelle génération de processeurs Intel et de puce graphique Nvidia. Pour des processeurs AMD, il faudra regarder les annonces du CES avec notamment le Zephyrus G14.

ROG accompagne ce refresh des composants avec d’autres nouveautés comme un écran avec un taux de rafraîchissement à 300 Hz, ce qui permettra d’augmenter la fluidité à l’extrême.

Sous le capot, ROG annonce également avoir changé de type de patte thermique, pour du « liquid metal ». Il s’agit de la matière placée par les fabricants entre le processeur et le refroidissement de la machine pour maximiser la transmission, et donc la dissipation de la chaleur. D’après ROG, le passage au liquid metal permet d’améliorer les performances de 10 %.

Date de sortie à préciser

En raison de la situation actuelle, Asus France n’a pas préféré s’engager sur une date de sortie précise de la machine, mais elle devrait arriver pendant le printemps 2020.