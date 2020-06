Asus ROG Zephyrus Duo 15 : le laptop gaming musclé qui mise sur un élément inédit pour plaire aux joueurs

Avec son nouveau ROG Zephyrus Duo 15, Asus prouve une nouvelle fois sa maîtrise dans le monde de l'ordinateur portable. Le constructeur taïwanais délivre ainsi un laptop gaming à double écran pour venir secouer le marché et propose une machine qui fait réellement la différence.

La recette d’un bon PC portable semble immuable : un écran, un clavier et un touchpad logés dans une coque qui se plie grâce à une charnière pour faciliter le transport. Au fil du temps seuls les dimensions, les composants et les connectiques ont évolué pour s’adapter aux standards actuels.

Et pourtant, l’année dernière, Asus est parvenu à transformer cette formule avec le ZenBook Duo en ajoutant un ingrédient simple, mais efficace : un second écran. Un ajout de composant novateur que le constructeur a décidé de décliner en 2020 sur sa gamme gaming avec l’ASUS ROG Zephyrus Duo 15.

Deux écrans réellement pensés pour les joueurs

Bien souvent, lorsque l’on pense aux ordinateurs portables gaming, on pense aux sacrifices que le constructeur a dû effectuer dans la fiche technique sur l’autel de la mobilité. On vous rassure tout de suite : l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 n’en fait aucun. En effet, vous êtes en face d’une véritable machine de guerre portative, tant Asus n’a pas lésiné sur les composants haut de gamme.

Pour l’écran principal, vous avez ainsi le choix entre une dalle IPS 4K de 15,6 pouces, ou Full HD avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz et aux dimensions similaires. Dans les deux cas, la compatibilité G-Sync est assurée et la colorimétrie répond aux normes Pantone. Si la première configuration s’adresse avant tout à ceux qui veulent profiter de toute la beauté des derniers jeux vidéo à gros budget, la seconde se destine aux joueurs qui recherchent la précision en premier lieu, sans renoncer à une belle image pour autant.

La force du Asus ROG Zehyrus Duo 15 repose sur son deuxième écran, baptisé ScreenPad Plus. Cette dalle tactile de 14,09 pouces, au format 32:9 et à la définition 3 840 x 1 100 pixels se loge au-dessus du clavier. En plus d’être légèrement inclinable, aussi bien pour une meilleure visibilité que pour faire circuler l’air plus efficacement, le ScreenPad Plus peut diviser sa surface d’affichage en deux ou trois parties afin de faire apparaître plusieurs éléments différents.

Vous êtes un streamer ? Cet écran affichera une interface de commandes pour des logiciels comme XSplit afin de vous faire gagner du temps. Les joueurs réguliers, eux, pourront par exemple profiter de toutes leurs stats en temps réel ainsi que de conseils de jeu sur des titres comme League of Legends ou Teamfight Tactics. Bien entendu, cette dimension multitâche ne se cantonne pas au jeu vidéo. Les animateurs 3D ou les professionnels de la retouche d’image peuvent pleinement tirer parti de ce second écran pour accéder plus facilement et plus rapidement à leurs raccourcis de leurs applications de création.

Une config’ musclée à emporter partout

Évidemment, Asus s’est assuré que le double écran du Asus ROG Zephyrus Duo 15 ne soit pas son unique atout. Ce dernier embarque ainsi un processeur Intel Core Comet Lake de 10e génération (version i7 ou i9), 32 Go de RAM DDR4, ainsi qu’un double emplacement SSD NVMe PCIe 3.0 4x en RAID 0 pour un stockage culminant à 2 To.

Mais c’est surtout au niveau de la carte graphique que l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 se démarque puisqu’il mise sur une Nvidia Geforce RTX 2070 ou 2080 Super. Autant vous dire que vous n’aurez aucun problème à faire tourner les jeux les plus récents dans leur configuration maximale ainsi que les meilleurs titres à venir dans les 3 ou 4 prochaines années sans le moindre ralentissement.

Que les joueurs nomades se rassurent, le savoir-faire d’Asus a permis d’intégrer cette ribambelle de composants premium dans un châssis métallique sans que cela ait une trop forte incidence sur le poids du Asus ROG Zephyrus Duo 15. Il pèse ainsi 2,4 kg, pour des dimensions de 36 x 26,8 x 2,1 cm, ce qui reste raisonnable pour un laptop gamer.

En plus de supporter les connexions Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 (ce qui est encore très rare), l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 propose des ports HDMI, USB Type-A et Type-C, Ethernet ainsi que deux prises jack pour le combo micro-casque. Bien entendu, une telle config’ a un prix, et celui du Asus ROG Zephyrus Duo 15 gravite autour des 4 000 euros.

Une réduction sur l’Asus ZenBook 14

Bien avant l’Asus ROG Zephyrus Duo ou même l’Asus ZenBook Duo, le constructeur taïwanais avait déjà intégré un second écran sur son excellent Asus ZenBook 14 sous la forme d’un NumPad. Ce touchpad doublé d’un affichage chiffré rétroéclairé vous confère un gain de temps non négligeable dans toutes les tâches impliquant le calcul ou la gestion de données numériques.

Pour le reste, l’Asus ZenBook 14 mise sur un écran Full HD de 14 pouces recouvrant 92 % de la surface supérieure, un processeur Intel Core i5 ou i7 de 8e génération, jusqu’à 16 Go de mémoire vive et un SSD PCIe de 512 Go.

Côté connectique, l’Asus ZenBook 14 dispose d’une prise HDMI, d’un port USB Type-C, de deux ports USB Type-A, d’un port microSD, d’une prise jack et d’un clavier rétroéclairé, le tout emballé dans un châssis Bleu roi ou Argent givré de 15,9 mm d’épaisseur et pesant 1,09 kg.

Habituellement vendu 1 199 euros, l’Asus ZenBook 14 bénéficie d’une remise de 15 % à la Fnac, affiche donc un tarif de 1 020 euros.