Asus annonce ses ZenBook 13 et 14 : deux ultraportables à l’autonomie canon

ASUS vient d'officialiser ses ZenBook 13 (UX325) et ZenBook 14 (UX425), deux nouveaux ultraportables aux spécifications aguicheuses et à l'autonomie copieuse. Le constructeur taïwanais mise aussi sur des processeurs Intel de 10e génération (Ice Lake), une connectique complète et un châssis fluet.

Au CES 2020, Asus présentait (entre autres) son ExpertBook B9, un ultraportable séduisant en endurant, mais surtout destiné au monde de l’entreprise et des professionnels. En cette fin juin, le constructeur taïwanais revient sur la question pour proposer de nouveaux ZenBook 13 et 14 : deux ultraportables similaires en matière de design et de gabarit, et qui misent eux aussi sur une autonomie increvable, une connectique généreuse et un écran aux bordures amincies. On pourra néanmoins regretter l’absence d’option AMD, les deux appareils étant l’un comme l’autre exclusivement équipés de processeurs Intel de 10e génération (Ice Lake, 10 nm).

Deux nouveaux mètres étalons en matière d’autonomie ?

Avec seulement 1,07 kilo sur la balance, le ZenBook 13 (13,3 pouces) s’annonce léger, et plutôt svelte puisque ses dimensions n’excèdent pas les 304 par 203 mm pour tout juste 13,4 mm d’épaisseur. Le ZenBook 14 (14 pouces) est un chouïa plus grand, avec un châssis de 319 par 208 mm, mais reste aussi fin que son petit frère, tout en ne pesant que 6 grammes de plus sur la balance. Dans son communiqué, Asus annonce qu’il s’agit des PC portables de 13,3 et 14 pouces les plus fins du monde… mais ce n’est pas tout à fait vrai. L’année dernière, Acer lançait en effet son Swift 7 2019, un ultraportable en 14 pouces de 9,95 mm. Gageons que les ZenBook 13 et 14, un peu plus épais, seront plus solides que la frêle machine que nous proposait Acer l’an passé.

En dépit de leurs dimensions fluettes, les ZenBook 13 et 14 se parent d’une connectique efficace et surtout pratique, avec (pour l’un comme pour l’autre) : 2 ports USB-C Thunderbolt 3, 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A (plein format donc), 1 port HDMI 2.0 (pleine taille lui aussi) et 1 lecteur de cartes microSD. Le constructeur mise aussi et surtout sur une batterie de 67 W capable de tenir jusqu’à 22 heures sur une seule charge. C’est beaucoup, il faudra vérifier si c’est bien le cas. À titre de comparaison, pour son Expertbook B9, évoqué plus haut, Asus promettait jusqu’à 20 heures sur batterie, pour une autonomie effective qui approchait en réalité les 12 à 13 heures. Si les ZenBook 13 et 14 en font autant, voilà qui serait déjà très honorable.

Intel est aux commandes

Sous le capot, c’est Intel qui est aux commandes. Asus précise que trois processeurs seront disponibles en options sur les deux appareils : les Intel Core i7-1065G7 (4 c/8 t cadencés entre 1,3 et 3,9 GHz), i5-1035G1 (4 c/8 t cadencés entre 1,0 et 3,6 GHz) et i3-1005G1 (2 c/4 t pour des fréquences comprises entre 1,2 et 3,4 GHz). Des puces surtout à l’aise en bureautique, surf et multimédia léger. Elles seront épaulées d’un maximum de 32 Go de mémoire vive (LPDDR4X à 3200 MHz), tandis que le stockage pourra aller jusqu’à 2 To de SSD sur les modèles les plus coûteux.

Côté écran, rien d’exubérant. On retrouve une dalle Full HD, avec par contre une option pour profiter d’une dalle à faible consommation d’énergie (1 watt), de quoi booster encore plus une autonomie qui s’annonce déjà généreuse. Asus met aussi en avant les bordures amincies de l’écran, avec un cadre de 2,5 mm et un ratio écran / châssis de 90 %. Au-dessus de la dalle, est par ailleurs intégrée une webcam compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello. Évoquons enfin la présence d’un modem Intel compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.0.

Les ZenBook 13 et 14 arriveront en France début juillet à partir de 899 et 1499 euros respectivement.