RTX 3000 : Asus clarifie ce que vous trouverez exactement dans ses PC portables

Alors qu’avec ses nouvelles RTX 3000 mobiles, Nvidia laisse beaucoup de liberté aux fabricants de PC portables sur le TGP (consommation énergétique de la carte graphique) et les fréquences appliquées à ses puces, ASUS choisit de faire toute la lumière sur les configurations choisies pour ses propres machines. En d’autres termes, vous saurez à quoi vous attendre à l’achat.

Jouer la transparence n’est jamais une mauvaise idée et visiblement ASUS l’a bien compris. La marque a en effet choisi de dévoiler au grand jour les caractéristiques techniques détaillées des différentes GeForce RTX 3000 intégrées à ses derniers ordinateurs portables gaming, présentés à l’occasion du CES 2021.

Un exercice à double tranchant pour la marque taïwanaise, car s’il permet au consommateur de savoir précisément où il met les pieds dans la jungle des variations possibles de RTX 3000 mobiles, ASUS révèle aussi les faiblesses de ses appareils. On découvre ainsi qu’aucun de ses modèles de nouvelle génération, annoncés le mois dernier, ne dispose de la version la plus puissante (et gourmande en watts) de la RTX 3080…

ASUS : des laptops gaming très puissants, mais moins que certains modèles concurrents

À la place d’une RTX 3080 dotée du TGP (consommation énergétique de la carte graphique) maximal de 150W, ASUS équipe ses différents fers de lance (les ROG Zephyrus Duo 15 SE, ROG Zephyrus G15, ROG Zephyrus SCAR 17 et 15) de GPU limités à 115 W dans le meilleur des cas, voire 80W pour le G15. La chose aura un impact non négligeable sur les performances théoriques en jeu notamment. Mais ce choix permet aussi aux machines d’ASUS de rester relativement fines et compactes. C’est donc un choix entre plusieurs compromis que doit faire chaque fabricant : puissance graphique, consommation, refroidissement et finesse de la machine.

MSI a opté pour un parti pris différent. Le concurrent et compatriote d’ASUS compte, lui aussi, parmi les fabricants à avoir dévoilé à l’occasion d’un live le TGP et les fréquences des RTX 3000 embarquées sur ses différents PC portables.

Si lui aussi équipe certains de ses modèles de RTX 3080 au TGP amputé (les GE66 et GP66 en 15,6 pouces se limitent par exemple à 120W, contre 80W seulement pour les Creator 15 et Stealth 15M, plus compacts), le constructeur se tourne quand même vers des puces de 150W pour ses GE76 et GP76. En clair, ses modèles de 17,3 pouces haut de gamme.

Notons néanmoins qu’ASUS utilise une RTX 3080 de 150W pour l’un de ses modèles : le prometteur ROG Flow X13. Cet ultraportable se limite bien à une GeForce GTX 1650 (35W), mais il est conçu pour s’associer au ROG XG Mobile, un boîtier externe intégrant au choix une RTX 3070 en 120W ou une RTX 3080 en 150W.