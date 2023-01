Audi prépare sa réponse au Cybertruck de Tesla, avec cette magnifique voiture électrique

Audi continue la présentation de sa gamme de concept-car "Sphère" avec cette fois-ci l'Activesphère, une sorte de crossover à mi-chemin entre un pick-up et un SUV Coupé, avec l'accent mis sur des capacités tout-terrain au-dessus de la moyenne. Un genre de concurrent du Tesla Cybertruck, et un aperçu de la future Audi A6 Allroad électrique.

À quoi ressemblera l’Audi électrique du futur ? Le constructeur aux anneaux nous a déjà donné plusieurs éléments de réponses avec sa série de concept-cars « Sphère » dont voici une nouvelle ébauche. Le modèle présenté en photo s’appelle « Activesphère » et se place dans un segment inédit à mi-chemin entre un SUV coupé et un pick-up. Le tout en 100 % électrique bien entendu.

Le concept Audi Activesphère mesure 4,98 mètres de long, 2,07 mètres de large et 1,60 mètre de haut. Il combine les proportions d’une voiture de sport avec celles d’un crossover. L’empattement généreux de 2,97 mètres maximise l’espace à bord et donne à l’ensemble une silhouette robuste. Les optiques à LED peuvent aussi changer de signature lumineuse en fonction du mode de conduite sélectionné.

Les lignes ne sont pas si agressives, avec un dessin plutôt fluide dans l’ensemble. Les larges passages de roue abritent des jantes de 22 pouces cerclées de pneus en 285/55 conçus pour les chemins escarpés. Les jantes possèdent un système aérodynamique actif avec des volets qui s’ouvrent pour mieux ventiler les freins en cas de sollicitation intensive, et se ferment pour favoriser l’écoulement des flux d’air et ainsi améliorer l’autonomie.

La hauteur de la voiture varie également. La suspension peut modifier la hauteur de caisse jusqu’à huit centimètres en fonction du type de terrain. Dans la configuration la plus tout-terrain, la hauteur de caisse peut atteindre jusqu’à 24,8 cm, avec un angle d’attaque de 18,9° et un angle de fuite de 28,1°. Des valeurs proches des meilleurs 4×4.

Une petite benne très pratique

En appuyant simplement sur une commande, l’Activesphère peut se transformer en une sorte de mini pick-up. Comme vous pouvez le constater sur les photos, il s’agit d’une petite benne, qui n’est pas franchement comparable à celle du Tesla Cybertruck, mais c’est somme toute assez logique puisque le concept d’Audi mesure un mètre de moins en longueur que le pick-up américain.

Dans cet espace de chargement, Audi précise qu’il est possible d’y mettre des vélos électriques par exemple, tandis que sur le toit, on peut y mettre des porte-bagages pour les skis et tout autre équipement pour des activités outdoor.

Baroudeur, mais surtout très technologique

L’intérieur est une partie tellement importante que, selon Audi, la conception de la voiture a débuté d’abord par l’habitacle pour se poursuivre à l’extérieur. À bord, les courbes de la carrosserie s’opposent à un style plus audacieux, avec des angles droits et des surfaces polies qui respirent la précision et le soin apporté aux technologies.

Les éléments rouges contrastent avec les garnitures noires, anthracites et grises des sièges et des panneaux de porte. Les quatre assises ont un dessin assez minimaliste et deviennent l’élément central de la voiture lorsque le concept fait « disparaître » le volant et les pédales en mode conduite autonome.

Audi a aussi intégré un système de réalité augmentée très poussé. En portant des lunettes spécifiquement conçues pour ce concept, les passagers peuvent voir toute une série de graphiques relatifs à la navigation et au voyage.

En outre, le mouvement des mains permet de contrôler la climatisation et de modifier les paramètres de conduite sur le tableau de bord. Même, si l’on décide de prendre le volant en main, les lunettes permettent de voir à travers la carrosserie en mettant notamment en évidence l’action du système de transmission intégrale quattro.

La nouvelle plateforme électrique du groupe Volkswagen en filigrane

L’Audi Activesphere est basée sur la nouvelle plateforme PPE, une architecture électrique développée en collaboration avec Porsche. Le premier modèle de production qui sera équipé de cette plateforme arrivera en 2023 et il s’agira du nouveau Porsche Macan 100 % électrique.

La plateforme électrique Premium Platform est conçue pour accueillir exclusivement des groupes motopropulseurs électriques. Cette architecture modulaire deviendra bientôt la norme au sein du groupe Volkswagen, équipant des petits modèles de segment B jusqu’aux d’imposants et opulents SUV.

Au sein du concept Audi, nous retrouvons une batterie d’une capacité de 100 kWh avec deux moteurs électriques, un situé à l’avant et l’autre à l’arrière. La puissance cumulée est de 325 kW (442 ch) et 720 Nm de couple. La plateforme repose sur une architecture 800 volts (comme celle de l’Audi e-tron GT quattro) permettant de recharger jusqu’à 270 kW. Avec cette puissance, le concept peut passer de 5 à 80 % de puissance en moins de 25 minutes. Son autonomie est estimée à 600 km.

Si les autres concept-cars « sphère » de chez Audi annoncent plusieurs modèles électriques à venir chez Audi, ce concept Activesphère se veut un peu plus ambitieux. Il s’agit peut-être d’une ébauche de la future Audi A6 Allroad, le modèle baroudeur de l’A6 que nous connaissons actuellement, ou bien il s’agira peut-être d’un nouveau modèle, du même segment que l’A6, mais à mi-chemin entre berline et SUV. Un segment très à la mode en ce moment. Reste à savoir si le système de mini benne, très pratique en l’occurrence, se retrouvera sur le modèle de série.

