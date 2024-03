Voici les versions encore secrètes de l’Audi Q6 e-tron électrique : moins chères, plus performantes, il y en aura pour tous les goûts

Si l'Audi Q6 e-tron sera lancé courant 2024 avec seulement deux motorisations, nous sommes en mesure de vous dévoiler les premières informations sur les versions encore secrètes de cette nouvelle voiture électrique. Une carrosserie coupé, des versions plus abordables, à grande autonomie ou hyper sportives : il y en aura pour tous les goûts !

Après une campagne de teasing, Audi a enfin levé le voile sur sa nouvelle voiture électrique, le Q6 e-tron. Ce grand SUV, concurrent frontal des Mercedes-Benz EQE SUV et Tesla Model Y, met en avant sa nouvelle plateforme et ses technologies dernier cri pour se démarquer.

Ce Q6 e-tron, que nous sommes déjà allés voir, arrivera à l’été 2024 avec deux motorisations différentes. Elles ne resteront cependant pas seules longtemps, puisque toute une gamme viendra étoffer le catalogue, afin de proposer une version pour chaque usage. Voici tout ce qu’on sait.

Deux versions au départ

À l’ouverture des commandes, le 27 mars 2024, l’Audi Q6 e-tron sera disponible en deux versions : le Q6 e-tron quattro et le SQ6 e-tron. Elles partagent une batterie d’une capacité de 100 kWh, dont 94,9 kWh sont utilisables. La recharge profite de l’architecture 800 volts pour accepter jusqu’à 270 kW de puissance, de quoi passer de 10 à 80 % de batterie en 21 minutes.

Le Q6 e-tron quattro, comme son nom l’indique, sera une transmission intégrale. Ses deux moteurs développent une puissance totale de 285 kW, soit 387 ch, pour 535 Nm de couple. De quoi promettre un 0 à 100 km/h expédié en 5,9 s. Niveau autonomie, Audi annonce 625 km en une charge selon la norme WLTP grâce à une consommation de 17 kWh/100 km (en prenant en compte les pertes à la recharge).

Ce Q6 e-tron quattro n’est pas un poids plume, avec 2 325 kg sur la balance – la faute, notamment, à l’énorme batterie. Comptez 83 450 euros au minimum.

Le SQ6 e-tron, comme le reste de la gamme Audi, va plus jouer sur la partition du sport. On passe à 360 kW (489 ch), pouvant même grimper à 380 kW (517 ch) le temps d’un overboost. Le couple, quant à lui, pousse à 820 Nm. Logiquement, le 0 à 100 km/h est plus rapide, et se contente de 4,3 s. Fatalement, l’autonomie en souffre un peu, passant à 598 km WLTP, avec une conso établie à 17,5 kWh/100 km.

Qui dit plus gros moteur dit poids (encore) en hausse : il faut donc compter 2 350 kg pour ce SQ6 e-tron. Le prix va de même, avec 99 870 euros hors option.

On vous a fait un tableau récapitulatif :

Q6 e-tron quattro SQ6 e-tron Puissance (kW) 285 360 / 380 (overboost) Puissance (ch) 387 489 / 517 (overboost) Couple (Nm) 535 820 0-100 km/h (s) 5,9 4,3 Vitesse max (km/h) 210 230 Autonomie max WLTP (km) 625 598 Consommation WLTP (kWh/100 km) 17 17,5 Poids (kg) 2 325 2 350 Prix (euros) 83 450 99 870

Voilà pour les informations officielles. Passons maintenant du côté obscur, avec les versions à venir dans les mois suivants.

Des versions propulsion moins chères et plus légères

L’étape suivante pour Audi sera de proposer des versions plus accessibles. Pour cela, deux leviers : une batterie plus petite, et le passage à un seul moteur. Deux versions verront le jour courant 2025.

Concernant la batterie, la capacité brute passera donc de 100 à 83 kWh (la capacité réellement utilisable n’est pas encore définie). Concrètement, le pack passe de 12 à 10 modules, en enlevant les deux du centre – aucune modification, donc, de l’espace à bord.

Elle conservera l’architecture 800 volts de sa grande sœur, mais il se pourrait que la puissance maximale de recharge soit un peu inférieure. On a laissé traîner nos yeux et nos oreilles, et on pourrait envisager une puissance « limitée » à 225 kW. Cela reste déjà respectable, et la durée de recharge ne devrait pas bouger, puisque la capacité à récupérer est moindre.

Concernant les motorisations, on passera à une architecture « propulsion », avec un seul moteur à l’arrière. Deux versions seront disponibles.

Le premier, sobrement dénommé « Q6 e-tron », devrait garder le moteur arrière de 280 kW (381 ch) du Q6 e-tron quattro. Peut-être aura-t-on droit à une version moins puissante, avec un bridage électronique.

Chose étonnante, et ce malgré la plus petite batterie : il s’agirait de la version qui aurait la plus grande autonomie de la gamme, dépassant donc les 625 km du Q6 e-tron quattro. Remercions ici la puissance et le poids en baisse.

Cette version « grande autonomie » sera secondée par le « Q6 e-tron Performance ». Ce sera toujours une propulsion, mais avec un moteur plus puissant. Si Audi reste muet sur la puissance du moteur, on peut s’aventurer dans les méandres techniques de la plateforme du Q6 e-tron pour trouver de précieux indices.

Le Q6 e-tron repose donc sur la plateforme PPE, partagée avec le Porsche Macan électrique. Il s’avère que le Porsche Macan Turbo dispose d’un moteur de 495 kW (673 ch) sur son train arrière et, comme on nous a expliqué que seuls deux moteurs arrière étaient au programme sur la plateforme, on devrait donc le retrouver dans ce Q6 e-tron Performance.

Là aussi, reste à savoir si ce dernier sera bridé ou non. Cela pourrait être de l’ordre du possible : plus de 670 ch à déposer uniquement sur les roues arrière, ça commence à faire beaucoup…

Une version RS ultra performante

Qui dit Audi dit, bien évidemment, RS. Aucune raison que le Q6 e-tron échappe à la griffe hyper sportive de la marque, et on devrait donc avoir droit à un RS Q6 e-tron.

Ici aussi, aucun détail n’a filtré. Passons donc dans le conditionnel, et voyons ce que fait Porsche. Le Macan Turbo, qui chapeaute actuellement la gamme, associe donc le moteur arrière de 495 kW (673 ch) à un moteur avant de 175 kW (238 ch), le tout annonçant une puissance cumulée de 470 kW (639 ch). Ce RS Q6 e-tron pourrait donc reprendre ces deux moteurs, mais dans une configuration différente. Peut-être plus puissant ? Réponse, là aussi, courant 2025.

Ah, et en termes de châssis, le RS Q6 e-tron devrait récupérer des roues arrière directrices, étrangement absentes des versions du lancement mais disponibles sur le Macan. De quoi améliorer l’agilité de ce beau bébé de 4,77 m de long.

Une nouvelle carrosserie Sportback

Vous en voulez encore ? Sachez qu’une version Sportback, au look « SUV coupé », arrivera également avec l’ensemble des versions dont on vient de parler.

Ici non plus, aucune surprise, puisque l’ensemble des SUV Audi électriques (et une bonne partie des thermiques) a droit à cette carrosserie au toit plongeant. L’intégralité des motorisations seront reprises, mais avec quelques kilomètres d’autonomies supplémentaires par rapport au SUV, grâce à son aérodynamisme plus avantageux.

Là aussi, rendez-vous en 2025.

De l’exotisme en bonus

Ah, et pour votre gouverne, un Q6 e-tron dédié aux marchés asiatiques sera aussi disponible : le Q6 L e-tron.

Conçu par et pour la Chine, il disposera d’un empattement allongé et de détails de style spécifiques pour coller au mieux aux goûts locaux. Il n’arrivera jamais en Europe.

Dix versions pour tous les goûts

On vous a fait un petit tableau récapitulatif des différentes versions prévues en Europe :

Nombre de moteurs Capacité batterie (kWh) Puissance (ch) Disponibilité Q6 e-tron 1 (propulsion) 83 NC (381 max) 2025 Q6 e-tron Performance 1 (propulsion) 83 NC (673 max) 2025 Q6 e-tron quattro 2 (4x4) 100 387 2024 SQ6 e-tron 2 (4x4) 100 517 2024 RS Q6 e-tron 2 (4x4) 100 NC 2025

Vous l’aurez compris : avec cinq motorisations et deux carrosseries différentes pour ce Q6 e-tron, Audi fait honneur à sa réputation d’occuper la moindre niche de la production automobile.

Reste à savoir si la clientèle sera au rendez-vous, puisque Audi ne bradera pas son nouveau SUV électrique. La version quattro est en effet affichée à partir de 83 450 euros hors options…