BenQ X1300i : un vidéoprojecteur Android TV qui veut séduire les gamers

BenQ dévoile un nouveau projecteur pensé pour les joueurs. Sur le papier, il a de beaux arguments, mais aussi quelques faiblesses.

Le secteur des vidéoprojecteurs est en pleine croissance, notamment grâce à l’arrivée des vidéoprojecteurs 4K laser à très courte focale comme le Samsung The Premiere LSP7, qui sont bien plus pratiques à utiliser dans un salon. Pour autant, le marché historique du vidéoprojecteur à placer au fond du salon a encore quelques forces en lui, et c’est BenQ qui veut le prouver aujourd’hui en dévoilant le X1300i.

Ce vidéoprojecteur 4LED sera donc à placer derrière vous, avec un espace suffisant dans la pièce et un peu d’obscurité tout de même, bien que BenQ annonce une luminosité intéressante de 3000 lumens. La marque annonce également que la lampe peut tenir jusqu’à 30 000 heures, soit une durée de vie de 5 ans.

Un produit gaming : 120 Hz, 8 ms de latence

BenQ le dit clairement, ce produit s’adresse aux passionnés de jeu vidéo. Pour cela, le vidéoprojecteur affiche un taux de rafraichissement à 120 Hz, avec seulement 8 ms de temps de réponse : c’est particulièrement bas pour un vidéoprojecteur. Il faudra bien sûr attendre un test pour le vérifier.

Cette vitesse d’affichage devrait sans aucun doute être la force du produit, mais malheureusement, la fiche technique montre aussi quelques faiblesses. On pense notamment à sa définition d’affichage limitée à 1920 x 1080 pixels, même si la marque annonce que le produit accepte une définition 4K en entrée.

À l’arrière on retrouve très logiquement deux entrées HDMI 2.0b, à une époque où l’aimerait voir arriver le HDMI 2.1 capable de transmettre la 4K à 120 Hz.

Android TV et HDR 10

Terminons ce tour d’horizon des caractéristiques par deux autres informations intéressantes. D’abord le vidéoprojecteur embarque Android TV, ce n’est pas forcément courant sur ce type de produits et cela signifie que comme sur un téléviseur, on pourra directement accéder aux services comme Amazon Prime Vidéo ou Netflix, sans passer par un appareil externe.

Par ailleurs, BenQ annonce une gamme de couleurs couvrant 98 % de l’espace Rec. 709, proche du sRGB, là encore un peu en deçà de ce qu’on peut attendre d’un produit comme celui ci en 2021. Le vidéoprojecteur est tout de même certifié HDR10/HLG.

Un tarif élevé pour la définition

Le BenQ X1300i est disponible dès maintenant au tarif conseillé de 1299 euros. C’est un prix assez élevé pour un projecteur ancré dans le passé en termes de définition et d’espace colorimétrique. Mais c’est aussi un bon prix pour un vidéoprojecteur 120 Hz. Reste à peser le pour et le contre pour justifier ou non un tel investissement.