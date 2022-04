Bouygues Telecom : une panne touche l’Île-de-France et ce n’est pas un poisson d’avril

Plusieurs internautes dans le Val-de-Marne subissent des déconnexions intempestives au réseau fixe de Bouygues Telecom.

C’est une mauvaise surprise qu’ont pu découvrir certains abonnés Bouygues Telecom ce vendredi 1er avril au matin. Le réseau fixe du fournisseur d’accès à Internet semble en effet victime d’une panne en Île-de-France.

Pour l’instant relativement restreinte, cette panne semble toucher essentiellement des abonnés Bouygues Telecom dans le Val-de-Marne, au sud-est de Paris, comme l’indiquent plusieurs internautes sur Twitter. Concrètement, ces derniers connaissent des déconnexions et reconnexions intempestives, en particulier sur le réseau fibre. Une salariée du groupe Humanoid, vivant justement dans le Val-de-Marne, a elle aussi vu son accès Internet coupé ce vendredi.

Le site DownDetector, qui répertorie les pannes signalées par les internautes, indique quant à lui que la région parisienne est touchée, tout comme Lille, Lyon, Marseille, Tours et Nice. Attention néanmoins, ces données sont à prendre avec précautions. Certaines de ces villes faisant partie des plus peuplées de France, il semble donc logique qu’elles soient celles où le plus d’habitants ont fait part de panne.

Les premiers problèmes semblent avoir commencé à toucher le réseau fixe de Bouygues Telecom ce vendredi vers le milieu de la matinée. La courbe de fréquence des pannes répertoriées par Down Detector montre néanmoins un pic à 11h.

Cependant, la panne semble relativement circonscrite puisque le pic actuel, à 110 références, ne représente que le double d’une journée classique pour le fournisseur d’accès à Internet.

Pour l’heure, Bouygues Telecom n’a pas réagi à cette panne touchant son réseau.

